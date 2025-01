Un campeón del mundo destrozó a Milei: "El peligro es que se convierta en un empleado de Elon Musk"

El campeón del mundo de México '86 Jorge Valdano criticó a las derechas a nivel global, cuestionó también el rol de las izquierdas en no haber podido "interpretar las preocupaciones más severas de la gente" y, a nivel doméstico, apuntó contra el presidente Javier Milei al considerar que su característica de "auténtico" esconde que en realidad es un "maleducado" y advirtió que "el peligro es que se convierta en empleado de Elon Musk", a quien definió como "un malo de cómic" que "compró el gobierno de Estados Unidos"

Consultado por la mirada sobre la Argentina que tienen los españoles - donde vive hace 50 años -, Valdano sostuvo que lo que "la gente aquí no entiende es cómo un país tan rico naturalmente se ha empobrecido hasta este punto"."Cuando el país cambia de perfil de una manera tan abrupta, como ahora, con veintitantos millones de pobres ya, se hace incomprensible para nosotros mismos, porque la decadencia ha cambiado el perfil psicológico del país", señaló.En ese punto, fue consultado por elDiarioar por la "figura tan fuerte como Milei en el sentido de alguien tan brutal, incluso declarando"."Eso también tiene que ver con las redes y con el prestigio de la autenticidad. ´Hay que ser auténtico`. Entonces, Trump es auténtico, Milei es auténtico, ya nadie es maleducado, todos son auténticos", afirmó Valdano.Según el ex futbolista de reconocida trayectoria en Real Madrid, entre otros, "hay personajes parecidos en distintos lugares del mundo que están teniendo cada vez un mayor protagonismo, un mayor dominio de la situación".En ese sentido, definió que "hay malos de cómic en todo esto, hay malos de TVeo" mencionó que "Elon Musk es un malo de TVeo que compra el gobierno de Estados Unidos".. El dominio no es puramente económico, el dominio tiene que ver con la comunicación, con el dominio de los grandes aparatos que influyen en este momento. El dominio de la información es tan grande porque no solamente están los individuos, sino que están las instituciones. Si querés saber si viene un temporal del que te tenés que cuidar, tenés que estar en X. No es tan fácil decirle a la gente: ´Bórrense porque si no te conviertes en un cómplice de este animal`”, advirtió sobre el posible rol del presidente argentino.Desde la mirada de Valdano, "también la izquierda se ha entretenido demasiado en las luchas de las minorías y se olvidó de que esto sigue siendo un problema de pobres y ricos" y ejemplificó con que "culturalmente hay que entender como un logro la lucha contra el racismo, en favor del feminismo" pero que la izquierda "no está sabiendo interpretar dónde están las preocupaciones más severas de la gente"."Tenemos que ser sinceros, la izquierda no las ha sabido solucionar en ninguna parte. Hay que aspirar a una socialdemocracia que nos haga un poco más decentes en términos colectivos, que nos haga pagar los impuestos con una cierta satisfacción, porque sabemos que estamos haciendo un bien social. Pero se hace muy difícil porque uno entiende que los impuestos no van donde hacen falta. Esa desconfianza hacia la integridad de los políticos ha hecho un daño", completó.No obstante, Valdano insistió que que "la derecha que se adueñó del discurso en el sentido de que todo lo que no es como ellos, es de izquierda" y que "los primeros sospechosos son los de centro porque hacen digeribles a los zurdos"."Entonces no hay escondite posible. Aprendieron a ser violentos. Aprendieron a luchar sin el más mínimo pudor. Tampoco lo hacen sin la más mínima educación. Las palabras son muy peligrosas. Generalmente arrastran hechos igual de grandes", agregó.Y cerró: "Atacan lugares que hasta hace dos años parecían por encima del bien y del mal. El otro día leí algo que contó Jorge Fernández Díaz, sobre un espectáculo que hubo y el que estaba al frente de un espectáculo dijo: ´El que se mueve es maricón`. Hubo uno que se empezó a mover y él desde el escenario empezó: ´Puto, puto`. Y toda la platea gritando: ´Puto, puto, puto`. Como si fuera algo que merece ser risible. Es terrible. De reírte a ser violento, cuidado que no hay demasiada distancia".