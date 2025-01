Milei importará gas de Bolivia y Chile por el fracaso de su gestión energética

Lo llamativo es que Chile que no produce gas se lo vende al país de Vaca Muerta, la segunda reserva de shale gas del mundo.

El fracaso de la gestión energética por parte de Javier Milei ya no resiste mucha discusión. De anunciar una "histórica" exportación del gas de Vaca Muerta a San Pablo y la consecuente reversión del gasoducto norte, a reconocer que se negocia la importación de fluido desde Bolivia y Chile.Este lunes el gobierno de Chile reveló que está trabajando con las autoridades argentinas en una través de otro gasoducto el NorAndino.El gasoducto Néstor Kirchner -rebautizado Perito Moreno por los libertarios- concretado durante el anterior gobierno para llevar el gas de Vaca Muerta al resto del país y evitar pagar muy costosas importaciones, tiene. Este gasoducto tiene capacidad para transportar 22 millones de metros cúbicos por día, pero se están inyectando apenas 15 millones de metros cúbicos.El 4 de noviembre pasado parte del gabinete nacional se trasladó a Córdoba para inaugurar la obra de reversión del gasoducto Norte. El caño que conecta Vaca Muerta con el sistema de transporte de gas de Bolivia alimentó la voracidad exportadora de los productores de gas de la cuenca que se entusiasmaron con poder llegar con la molécula a Brasil este verano. Pero enero encuentra a la Argentina importando. Ahora se confirmó queSegún el Ministerio de Energía chileno, entre enero y septiembre se podrían enviar hasta 2,5 millones de metros cúbicos por día (Mm3/d) de gas natural. Las exportaciones totalizarán en el período un máximo de hasta 117 Mm3, comparado con 128,4 Mm3 acordados en 2024, informó Reuters.Elque paga el Gobierno de Milei es tan elevado que Chile importa gas y se lo vende a la Argentina y gana plata. Los buques de GNL llegan al puerto chileno de Mejillones, en donde se lo regasifica y se inyecta a través del gasoducto Norandino, que desemboca en Salta.La triangulación de importación de gas vía Chile tiene antecedentes opacos. Así consta en la investigación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por las importaciones ralizadas entre 2016 y 2018, cuando Juan José Aranguren era ministro de Energía.Aranguren ya había sido denunciado por este hecho por el entonces senador nacional Pino Solanas, quien fundamentó su sospecha precisamente en que. En ese momento las compras se pagaron hasta 128% más caras que el gas proveniente de Bolivia.En paralelo a la importación de gas desde Chile, el gobierno de Milei negocia también renovar las compras a Bolivia, que en esta gestión ya fueron atravesadas por un escándalo porque la actual gestión convalido precios que duplican los que pagaba el anterior gobierno."Estamos en una, estamos hablando el tema", reveló el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia, en diálogo con Reuters.Las exportaciones de gas natural de Bolivia a Argentina terminaron en septiembre después de casi dos décadas debido a que Argentina estaba incrementando su producción de gas gracias al desarrollo de Vaca Muerta. La producción de gas de Bolivia también ha estado disminuyendo durante los últimos años, con pocos descubrimientos nuevos.Sin embargo, unacon la empresa puede complicar la negociación actual. Argentina recibió el suministro pero no pagó una deuda de 10,6 millones de dólares con vencimiento el 10 de enero, precisó la agencia de noticias británica."Evidentemente para nosotros se complica tener confianza de poder mandar gas a Argentina sabiendo que el momento que hay que pagar no lo va a hacer", señaló Tapia para Reuters.