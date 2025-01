"Podrá abrazarse con sus dos hermanos": las Abuelas de Plaza de Mayo festejaron el hallazgo de la nieta 139

🤗 Estela de Carlotto, presidenta de #Abuelas, y Ramón Inama, hermano de la #Nieta139, suman un número más al "contador de nietos" de la Casa por la Identidad, en el @espacio_memoria. #Abuelas pic.twitter.com/biIGdrTEw3 — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) January 21, 2025

@fotoW@Las Abuelas de Plaza de Mayo restituyeron la identidad de la, se trata de la, nacida entre enero y febrero de 1978. Noemí estaba embarazada de seis o siete meses."Iniciamos el 2025 con la felicidad de otro encuentro", expresó Estela de Carlotto, presidenta de la asociación, en la conferencia de prensa de este martes donde contó la historia de la nieta restituida.La madre de las nieta 139, Noemí, nació el el 8 de febrero de 1955 en Mar del Plata; mientras que Daniel Alfredo Inama, su papá, nació el 12 de noviembre de 1951 y es oriundo de La Plata, él ya tenía dos hijos,, con dos parejas anteriores.La pareja fue secuestrada el 2 de noviembre de 1977. Según especificó Estela de Carlotto, no está claro si ella fue secuestrada en La Plata o en el mismo operativo que él, en la Ciudad de Buenos Aires, en Barrio Norte.. En el mismo operativo en que secuestraron a Daniel, también se llevaron a otros compañeros del partido.La madre de Daniel, Lucila Ahumada de Inama pasó toda su vida en La Plata, sobre ella De Carlotto contró: "La desaparición de su hijo fue un golpe muy duro, a partir de ese momento cada cumpleaños, cada fiesta, tuvo una carga de dolor y de tristeza. Falleció el 20 de abril de 2013 en la trágica inundación que afectó a la inundación de La Plata. Nunca dejó de buscar a su nieta".Según explicaron desde Abuelas, la nieta restituida fue convocada por la CONADI en noviembre de 2024 cuando accedió a concurrir al Banco Nacional de Datos Genéticos para dejar su muestra de ADN. Ayer,, que se criaron juntos gracias al buen vínculo que mantuvieron sus madres y que siempre supieron del embarazo de Noemí", subrayó Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido presente en la conferencia.Durante la conferencia, además de la felicidad, Estela de Carlotto decidió remarcar que el trabajo de la organización no podría continuar si no fuese por su rol colectivo y la implementación de políticas públicas en lo que fue un mensaje al Gobierno de Javier Milei: ", como lo son las apropiaciones de nuestras nietas y nietos, así como es central el papel de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Deben seguir siendo sostenidas por el Gobierno", apuntó la presidenta de Abuelas.En esa línea,presidenta de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se dirigió directamente al Gobierno nacional: "Yo le pregunto a la señora Villarruel y sus amigos los genocidas, ¿va a negar otro nieto, en este caso una nieta? ¿Cómo se van a atrever los negacionistas a negar esto que es evidente?".En ese contexto, destacaron la importancia de mantener viva la memoria: ". Seguimos sin saber dónde están. Cuando en estos momentos se amplifican los discursos negacionistas y se pretende poner la atención que deberían recibir quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad; los mismos que callan y no nos dicen dónde están"."Creo que tenemos que pensar que esa batalla la tenemos que seguir dando, es una responsabilidad de cada uno de nosotros.y se animen a buscar a abuelas, a la CONADI, a la Secretaría de DDHH", concluyó Gonçalves Granada.