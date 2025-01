Polémica: el Gobierno intervinó el Hospital Bonaparte

El Ministerio de Salud de la Nación decidió intervenir el Hospital Nacional Lic. Laura Bonaparte, especializado en salud mental y consumos problemáticos, en el marco de un plan de reestructuración que busca mejorar la eficacia y transparencia del centro de salud. La intervención se produce luego de una serie de denuncias sobre un "crecimiento desmedido del personal" y un "mal manejo de los fondos" que, según el Gobierno, afectaron la capacidad de atención del hospital.

Según el comunicado oficial,El Ministerio sostiene que la reestructuración es necesaria para garantizar el buen uso de los recursos y la continuidad de los servicios para los pacientes. En este contexto, se destaca que 326 empleados fueron contratados durante la gestión de Alberto Fernández, lo que habría generado un desajuste en la distribución del personal.La medida se tomó después de los despidos de 200 trabajadores, los cuales, según el Ministerio, respondían a la necesidad de ajustar la plantilla a las verdaderas necesidades del hospital. Sin embargo, el Gobierno aclaró que la intervención no está directamente relacionada con estos despidos, sino con la reestructuración del centro de salud en su conjunto. A pesar de las protestas de los trabajadores, el Gobierno subraya que se busca asegurar el normal funcionamiento del hospital y que la atención de los pacientes no se vea afectada.El Ministerio de Salud reafirmó su compromiso con la salud pública y pidió a los gremios que colaboren para no interrumpir la atención de los pacientes mientras se lleva adelante este proceso de reorganización.