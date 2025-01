"Genera confusiones": Francos respaldó a Milei y consideró que el Estado no tiene que "promover" la homosexualidad

El jefe de Gabinete de ministros,respaldó esta mañana al presidente Javier Milei y consideró que el Estado no debe "promover" la homosexualidadTras las polémicas palabras de Milei en contra de la agenda woke y, por lo tanto, la diversidad de género y la agenda LGTB, el jefe de los ministros se manifestó en la línea del Presidente y sostuvo que. ”Que cada uno viva la vida de la manera que quiera, otra cosa es la promoción de esas situaciones de manera pública“, agregó.Al respecto, Ernesto Tenembaum le repreguntó: "¿promoción de qué, de la homosexualidad?“, a lo que el jefe de Ministros respondió: “Por ejemplo, digamos, son temas que … a ver, yo no objeto nada, no voy a decir la famosa frase ´Yo tengo un amigo´, no objeto la decisión que cada uno tome en su vida“, dijo.Al ser consultado sobre en qué casos el Estado ha promovido la homosexualidad, Francos respondió: “en situaciones de este tipo, en fin, yo creo que en eso el Estado no tiene que meterse, sí en el respeto a las decisiones y vida de cada uno”.Y concluyó sobre el tema:pero, dentro de las obligaciones del Estado, que venga a promover actividades de esta naturaleza, me parece que no tienen que entrar”.En cuanto al resto de la disertación del presidente Javier Milei durante el Foro Económico Mundial de Davos, el jefe de gabinete señaló: “en particular la Argentina, estoy convencido de que es un discurso que llama la atención en sectores del empresariado -que se reúne allí- y que no están acostumbrados a escuchar posiciones tan disruptivas con la política de los últimos 100 años. Argentina está marcando una diferencia y a mí me parece importante.y que no deba ser combatida por los medios estatales. Pero, un Estado socialista no tiene, ni siquiera, la justicia que pueda proteger los derechos de los ciudadanos, el Presidente está marcando la necesidad de un cambio de época, para construir un Estado diferente al que tenemos hoy”, trató de explicar.En ese sentido, insistió: "y eso no se puede hacer con algodones, hay que ser muy duro en las decisiones que se tome y el Presidente está muy convencido de eso”.Según Francos, “y agregó que “no se detiene en detalles, sino en el fondo de la cuestión”, en cuanto a los dichos de Milei, cuando expresa “zurdos hijos de puta”. “El argentino eligió un gobernante diferente, tiene esas palabras duras porque está dando una lucha. Puede ser que la verbalidad del presidente, a veces, sea agresiva porque él considera que esta es la forma de confrontar con alguien que ha sometido al pueblo argentino, con la situación que hemos tenido hasta diciembre de 2023”, refirió con respecto a los gobiernos kirchneristas.“Hemos caído en un proceso permanente de desastre económico y social, y creo que como Gobierno estamos dando vuelta eso y tratando de construir una Argentina en libertad, después se pueden cuestionar discursos, formas de plantearlo, lo central es que nosotros, en donde rija el capitalismo”, concluyó.