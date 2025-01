Bornoroni aseguró que La Libertad Avanza consiguió el respaldo: "Es muy probable que las PASO sean eliminadas"

El jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) la Cámara de Diputados,, aseguró que el oficialismo conquistó los apoyos necesarios para avanzar en la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un proyecto que se tratará en comisiones la próxima semana durante las sesiones extraordinarias.“He hablado justamente con todos los jefes de bloque y”, adelantó el legislador en una entrevista a Radio Rivadavia donde agregó: “El presidente Milei lo envía porque es lo que todos los argentinos pidieron”.Sobre la eliminación señaló que “que lo pueden hacer, no es que no pueden hacer, pero sin la plata de los argentinos”.Además, Bornoroni reveló que el bloque que lidera construyó “un amplio consenso” por el nuevo proyecto de Ficha Limpia que redactó el abogado Alejandro Fargosi, con ayuda del ministro de Defensa, Luis Petri. “Por la charla que he tenido hay un amplio consenso del tema de Ficha Limpia, y estamos un poco más motivados", manifestó sobre el proyecto que en primera instancia había presentado el PRO y que LLA no había acompañado. En ese sentido, remarcó queTras las críticas del presidente Javier Milei a la ideología woke y sus dichos homoodiantes, Bornoroni sostuvo que comparte plenamente sus cuestionamientos y pidió contradictoriamente ir “hacia una Argentina libre”. “Hay algunos ropajes ideológicos que tienen más que ver con el socialismo, quedeslizó en medio de los rumores por el proyecto de "Ley de igualdad ante la ley" que se cree presentará el Gobierno para eliminar los cupos de género."Lo que dijo el Presidente creo que es hacia donde va la Argentina y el mundo, que nos va a hacer muy bien a nosotros los argentinos”, puntualizó.Consultado sobre la posibilidad de eliminar el femicidio como figura penal agravante del Código Penal que anunció el ministro de Justicia,, el diputado afirmó que lo respalda.“¿Por qué deberíamos poner este agravante nosotros como una premisa en la Argentina? ¿Por qué debería existir?", cuestionó en línea con el Gobierno y agregó:“Deberíamos dar el debate bien amplio para ver los fundamentos, porque por ahí los fundamentos no son del todo firmes para que existan”."Le veo viabilidad, pero me gustaría que tengamos un debate sano, puro.no que nos obliguen que las intimidades de cada uno tengan algunos porcentajes en ciertos lugares", apuntó.