La Argentina de Milei se sumaría a Cuba y Haití en países sin leyes sobre femicidios

el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que avanzarán en "eliminar la figura del femicidio" del Código Penal con lo cual, de lograrlo en el Congreso, la administración libertaria hará que Argentina se sume a Cuba y Haití como los únicos países de América Latina sin leyes que penalicen el asesinato de mujeres y niñas por el hecho de ser mujeres

Tras el polémico discurso de Javier Milei en Davos entregado a la línea emanada por Donald Trumo y los trascendidos que el propio Gobierno había sembrado,"Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra", escribió Cúneo Libarona en un mensaje en su cuenta de X.Esta figura se incorporó en el 2012 al Código Penal argentino, dentro del artículo 80, inciso 11. Se estableció que cuando un hombre mate a una mujer mediando violencia de género, los jueces deberán imponerle una sanción de prisión perpetua.El oficialismo presentará un proyecto en el período ordinario para eliminar la figura de femicidio y los cupos de géneros y discapacidad. Los trascendidos indican que la inicitiva se llamaría "Ley de igualdad ante la ley" y no contemplaría modificaciones sobre el aborto y el matrimonio igualitario.Según un informe elaborado por ONU Mujeres , los únicos países que no tienen legislaciones que penalicen el femicidio o feminicidio son Cuba y Haití.Cuba es uno de los países que el gobierno de Milei tilda de "dictadura comunista", mientras que Haití es un país que se encuentra casi en situación de guerra civil desde 2021, cuando fue asesinado su primer ministro."Todos los países de América Latina, excepto Cuba y Haiti, han aprobado leyes que penalizan el femicidio/feminicidio: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela", sostiene el trabajo en su capítulo 2, denominado "Legislación de la región en materia de femicidio/feminicidio".La investigación precisa que "13 de los países que penalizan el femicidio/ feminicidio, también cuentan con una ley integral contra la violencia" y que "7 de ellos penalizan el femicidio en esa misma ley (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela), cuatro lo han hecho en una ley autónoma, posterior (Argentina y Colombia) o anterior (Perú y Uruguay) y México lo introduce en una ley que reforma varias leyes (la ley integral sobre violencia y el Código Penal, entre otras)", mientras que "Ecuador lo introdujo en la reforma general al Código Penal en forma previa a aprobar la ley integral".En tanto, el trabajo señala que "otros 5 países no tienen ley integral sobre violencia hacia las mujeres pero incorporan el delito del femicidio/feminicidio: Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras y República Dominicana", al tiempo que "3 de esos países lo hacen a través de leyes específicas a esos efectos (Brasil, Chile y Honduras)" y "República Dominicana lo incluye al reformar el Código Penal y Costa Rica lo introduce en la ley de penalización de la violencia contra las mujeres"."Los países que cuentan con el tipo penal femicidio/feminicidio pero carecen de leyes integrales, enfrentan como dificultad que abordan únicamente un aspecto de la respuesta a esta violencia, la penalización, pero carecen de disposiciones para la prevención, protección, investigación y reparación de las víctimas", agregan, y consignan que "de hecho, las pocas leyes de femicidio/feminicidio que abordan aspectos vinculados a estas dimensiones (Colombia, México), cuentan además con leyes integrales, salvo las que resultaren aplicables de las leyes de violencia doméstica".Finalmente, el trabajo de ONU afirma que "el tipo penal femicidio/feminicidio está integrado al Código Penal en 12 de esos países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana y Uruguay)", mientras que "los restantes 6 países lo tipifican en leyes extra código sin integrarlo al Código Penal (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela)".