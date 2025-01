Elon Musk elogió el plan motosierra de Federico Sturzenegger: "Esto es asombroso"

This is awesome

El mangnate y nuevo funcionario del gobierno de Donald Trump,, calificó dedel Gobierno de Javier Milei pensado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado,"This is awesome" (esto es asombroso), sostuvo el magnate en su cuenta X, red social que compró en 2022, al compartir la grabación de una videollamada del ministro de Desregulación donde explica su plan Motosierra y el recorte del gasto del EstadoEl video reposteado por Musk, es un fragmento de poco más de dos minutos de la exposición de más de una hora que Sturzenegger hizo el jueves ante lan, precisamente en el Center for Finance Director Markus Brunnermeier, que todos los jueves entrevista a “académicos aclamados o líderes del pensamiento sobre temas críticos que enfrenta la economía global”.En ese breve fragmento, el ministro muestra dos pilas de papeles que en la campaña electoral 2023 había preparado a la candidata presidencial, hoy ministra de Seguridad del gobierno de Milei.”, contó Sturzenegger.“Le llevé a Milei estas dos pilas y empezamos a discutir el programa de reformas".”, explicó el ministro al tiempo que aseguró que en 2025 van a aplicar "la Motosierra.2, lo que llamamos Motosierra profunda”.La valoración viene en medio de la defensa que el presidente Javier Milei lleva de Musk, luego de ser fuertemente cuestionado por su saludo nazi.Además, recientemente Sturzenegger fue invitado por la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI),para integrar un Consejo sobre emprendimiento y crecimiento en el que también participarán funcionarios internacionales, empresarios y académicosdonde las reformas favorables al mercado están revitalizando la economía de un modo que antes se creía imposible”, aseguró la directora gerente en una columna de opinión publicada en el diario The Washington Post.