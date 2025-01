Estela de Carlotto: "Milei no es un dios para hacer lo que se le antoja"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, apuntó contra el presidente Javier Milei y señaló su violencia discursiva.La referente de derechos humanos pidió no dejarse intimidar y llamó a defender la soberanía popular: “El pueblo es el soberano, tenemos que unirnos y expresar nuestro deseo de que las cosas no sean como se proponen, sino como deben ser”.En ese sentido, remarcó: "El que está en el poder fue nombrado por el pueblo. No es un dios que puede hacer lo que se le antoja. Este hombre está muy equivocado, mal asesorado o simplemente no está en condiciones de liderar un país como Argentina", remarcó en una entrevista radial.Además, Carlotto alertó: "(Milei) Ejerce una violencia que asusta. La gente tiene miedo, se calla, no quiere hablar. ¿Pero qué somos? ¿Prisioneros de una persona? Él fue elegido para gobernar, no para convertirse en un rey cuya palabra sea ley".Asimismo, señaló que "el gobierno está hablando de represión y la está llevando a cabo”. “Eso genera miedo, y el miedo paraliza. Pero no debemos aflojar ni hacer caso a quienes dicen que no podemos hacer nada", recalcó.“Tenemos que juntarnos y manifestar nuestro deseo de que las cosas no sean como se proponen, sino como tienen que ser”, enfatizó.Para finalizar, resaltó la importancia de seguir buscando a los nietos apropiados durante la dictadura militar: “Cada encuentro es una liberación. La libertad es sagrada, y nuestra lucha es por la verdad y la justicia”.