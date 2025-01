Baja de las retenciones: el Gobierno publicó el detalle de la medida temporal

El Gobierno formalizó este lunes la baja temporal de las retenciones para los principales granos y sin fecha límite para las economías regionales, tras un reclamo del sector por la baja del precio internacional en los commodities. La medida se implementó a través del Decreto 38/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.Según el texto, la rebaja en los derechos de exportación tiene como objetivoLa norma establece que, al menos hasta el próximo 30 de junio, las alícuotas de las retenciones a la soja bajarán de 33% a 26%, derivados sojeros del 31% a 24,5%, para maíz del 12% a 9,5%, para el trigo la baja también será del 12% a 9,5% al igual que para la cebada y el sorgo, mientras que para el girasol la reducción será del 7% a 5,5%. Entre las economías regionales que bajan su alícuota a cero se encuentran el azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, y arroz.Caputo explicó el viernes en conferencia de prensa que la medida no puede implementarse de forma permanente "porque no tenemos los recursos", y añadió: ", planteó el ministro.Según expresa la norma, pese a que ya está vigente la baja de retenciones, la medida no será operativa hasta que el Banco Central y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definan los respectivos mecanismos de control y verificación de las liquidaciones, como así también, el dictado de normas aclaratorias, complementarias y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el decreto, lo que podría llevar unos días.Además, el decreto establece que quienes quieran acceder a las retenciones reducidas deberánQuienes no cumplan con este requisito deberán pagar la alícuota previa a la reducción.La Mesa de Enlace celebró este viernes la baja temporal de retenciones al campo, pero a su vez abogó pidió por su eliminación "definitiva". La cuatro entidades, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), y la Sociedad Rural Argentina (SRA), emitieron un comunicado en conjunto donde expresaron que la reducción temporal de alícuotas, señaló el inicio del texto publicado por las gremiales más representativas del agro.Luego recordaron queA su vez, describieron a las retenciones como, subrayaron.De esta manera, le advirtieron al Gobierno que el anuncio, manifestaron.remarcaron los ruralistas.