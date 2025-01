Menem reúne a líderes de bloques dialoguistas para destrabar las extraordinarias por las PASO y Ficha Limpia

Con el apremio de quien tiene el viento en contra, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem convocó para el miércoles a los jefes de los bloques "dialoguistas" para intentar destrabar el nudo que mantiene en suspenso la actividad de las sesiones extraordinarias.Esta tarde, el riojano se reunirá con referentes de bloques opositores como Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica para un primer acercamiento, ya que estas bancadas habían desistido participar del cónclave de la semana pasada en la Casa Rosada.En tanto, el gobierno convocó a iniciar las sesiones extraordinarias el 20 de enero, e intentó llevar de las narices a la oposición a interrumpir sus vacaciones para zambullirse en la agenda legislativa de La Libertad Avanza, que incluye centralmente el proyecto de eliminación de las PASO (que en breve adoptará la forma de una suspensión de las primarias) y Ficha Limpia.La semana pasada hubo algunos desencuentros. El principal aliado del oficialismo, el PRO, esperaba que el Gobierno le hiciera llegar un cronograma de fechas estimadas de sesiones para cada uno de los temas. Las fechas tentativas se filtraron en los medios de comunicación (jueves 6 de febrero Ficha Limpia y martes 11 reforma electoral), pero no hubo una comunicación directa a las autoridades del bloque amarillo, lo cual generó irritación.La acción recién sucedería en la primera semana de febrero y habrá tiempo hasta el día 20 para liquidar toda la agenda. Objetivos demasiado osados para un plazo tan corto. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular de Diputados saben que el primer paso es asegurar el quórum.Para la Ley de Ficha Limpia no debería haber mayores contratiempos, en los papeles. El PRO y la UCR acompañan la iniciativa. También la Coalición Cívica y la mayor parte de Encuentro Federal. Los radicales rebeldes de Democracia para Siempre proponen ampliar el alcance de la norma.El proyecto, que instala el doble conforme como criterio de exclusión de candidatos, es de factura similar al que había impulsado el PRO en noviembre, cuando quedó a solo un voto del quórum aprobarse (un sector del oficialismo boicoteó su aprobación). La novedad de este segundo proyecto es la inclusión de una cláusula que impide la inhabilitación de candidatos por fallos en años electorales.Lejos de insinuar un pacto del gobierno con Cristina Kirchner, esta cláusula refuerza la hipótesis de quienes plantean que la norma tiene nombre y apellido y que apunta a la "proscripción" electoral de la principal dirigente opositora, ya que el fallo de segunda instancia que condenó a la ex presidenta ocurrió en un año no electoral.Más allá de que la letra del proyecto sea complaciente para las fuerzas aliadas, el quórum no está para nada asegurado. Esto tiene que ver con que los dos temas, Ficha Limpia y Reforma Electoral, se negocian como un paquete en simultáneo y si se cae uno, se cae todo el acuerdo.El gobierno deberá ser muy detallista en los acuerdos, no dejando nada librado al azar si no quiere fracasar con el quórum de la primera sesión. Hay bloques dialoguistas que quedaron heridos por los "destratos" propinados por el presidente Javier Milei el año pasado y podrían aprovechar la primera oportunidad para desquitarse. "No le dan los números ni con alambres", advirtieron desde una fuerza aliada a la que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.Si bien Francos aseguró la semana pasada que la única posibilidad que contempla el Gobierno es la de eliminar las PASO, por lo bajo los operadores del oficialismo en la Cámara de Diputados admiten que si la suspensión es la única chance real, avanzarán por ese camino. "Nosotros iremos a escuchar. Por ahora que consigan ellos los votos", señalaron en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas altas fuentes del bloque de la UCR. En este bloque de 20 diputados nacionales, solamente los cinco pseudo-libertarios aceptarán el mandato del Gobierno.En el resto de la bancada radical las opiniones son dispares. Los "sin tierra" necesitan la continuidad de las PASO para poder competir en igualdad de condiciones, mientras que los que son oficialistas en sus provincias aceptan la idea de suspender las primarias, pero no de eliminarlas.El PRO definió su postura este lunes en la reunión de la mesa ejecutiva del partido, con la presencia de todos sus integrantes a excepción del gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Según supo NA, en el bloque que preside Cristian Ritondo no quieren saber nada con la eliminación de las PASO, aunque sí acompañan la vía de la suspensión. Asimismo, el PRO planteará reparos a la eliminación de la publicidad gratuita de los partidos políticos garantizada por el Estado en medios audiovisuales durante las campañas. "Hay muchas provincias en las que hay un solo medio provincial y son muy allegados a los oficialismos", argumentan en el bloque amarillo.En la letra de la iniciativa, la eliminación del financiamiento público de las publicidades electorales en medios audiovisuales va de la mano de la ampliación del tope del financiamiento privado de las campañas. Esta situación concita el rechazo de casi la totalidad de los bloques opositores, que no se reducen al peronismo o la izquierda.Por caso, Democracia para Siempre adelantó en "off the record" que "está en contra de la ampliación del financiamiento privado de los partidos políticos porque significaría la desaparición de muchas fuerzas minoritarias y el ingreso de capitales espurios a la política como pasa en los países donde el narco controla el Estado". "Respecto a las PASO, el bloque no es partidario de su eliminación ni de la suspensión, por lo cual el gobierno necesitará buscar los 129 votos en otra cantera", advirtieron en la bancada que preside el radical bonaerense Pablo Juliano.