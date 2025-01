"Se acabó la joda del género": los polémicos dichos de Cúneo Libarona para anticipar cambios en materia penal

Luego de haber anunciado que eliminaría el femicidio como figura contemplada en el Código Penal, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó cambios en materia penal al sostener que “se acabó la joda del género".“Se acabó el delirio. Se acabó la puerta giratoria, hay que valorar los bienes jurídicos que importan. En nuestra concepción la vida, la propiedad, la libertad.”, sostuvo en una entrevista que fue grabada el 17 de diciembre para el streaming libertario Carajo.En la misma línea, argumentó: “Acá somos todos iguales ante la ley. ¿A quién hay que proteger? A los vulnerables, niños, a las personas mayores, y al centro de la familia”.Cúneo Libarona, en sintonía con lo que expresó el presidente Javier Milei en el Foro de Davos, se refirió a los falsos fallos sobre violencia de género como “disparates”, que traduce la “batalla dura de la mujer y después resulta que son todas denuncias falsas”“Me indignan las. Producen un daño tremendo, el pobre imputado pierde el trabajo, la sociedad lo condena, los amigos no lo saludan. Es terrible y después se descubre que es mentira y al hijo no lo puede ver más", planteó, y agregó: “El daño es destructivo. No perdiste plata, perdiste la familia, el contacto con tu hijo y cuando lo encontras es un chico con bigote”.Aunque aclaró: “Los casos en los que sean violaciones aberrantes y estén probadas máxima energía en el castigo”.Por su parte, el funcionario pidió “no usar el género” tras plantear que se instrumentó como. “En ciertos casos a ver ‘si le sacamos unos pesos’, ‘que se fue con otra mujer’, y ‘a ver si me dice dónde tiene la cuenta en Estados Unidos’”, ejemplificó.“Crearon el Ministerio de la Mujer, planes de género, fortuna gastada que debería haber sido destinada a fines realmente útiles. Dinero que debería haber sido destinada a fines realmente útiles, no en blef de género”, completó, y sumó: “Este año se disminuyeron los femicidios. No planes que no saben a dónde van a parar”.Por su parte, contó que trabaja eny afirmó que no se puede cambiar de género “absurdamente”. “Los de las cárceles son unos vivos. Pasan a una cárcel mejor y de paso pasan con las chicas. Es un festival que armaron para suprimir los controles legales”, sentenció el ministro que se definió como “el enemigo número uno del género y los registros automotores”.Al finalizar, contó que el presidente Javier Milei le indicó que trabaje en “la división de poderes, independencia, buena justicia y la protección del individuo, de la familia, de la sociedad”, y confesó que el mandatario es “un motivador”.“El Gabinete es un lujo, me reconforta. Es un. Javier (Milei) lo dice permanentemente. El objetivo es el bienestar de los argentinos”, concluyó Cúneo Libarona.