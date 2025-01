"Calladitos la boca": Benegas Lynch le pidió a Jorge Macri que no se meta en las negociaciones entre el PRO y LLA

El diputado nacional de La Libertad Avanzaapuntó contra Jorge Macri, luego de que el jefe de Gobierno señalara que no es "imprescindible" un acuerdo entre el PRO y el oficialismo, y consideró que las alianzas deben negociarse entre el presidentey el lider amarillo. "Calladitos la boca", la recomendación para quienes busquen condicionar el diálogo entre ambas partes.No estemos cascoteándolos, diciéndoles ‘mirá que somos locales, que la lista, que poneme…’, porque eso es lo peor que se puede hacer para que salga algo bien”, comentó el legislador.Al mismo tiempo, cuestionó al alcalde porteño a su negativa para acordar con LLA en el distrito: “A mi me parece que con la cuestión electoralno empezar con la cuestión de que vamos (juntos) en provincia de Buenos Aires pero en Ciudad no”.“En realidad las campañas son las campañas, y terminás tiroteándote dentro de partidos amigos porque son distintos distritos. Es una confusión para los políticos, para el electorado, para todos”, agregó.Días atrás el ex Intendente de Vicente López planteó su disidencia con esa postura al afirmar que lo más importante es que ingrese al Congreso la mayor cantidad posible de legisladores “que acuerden una política pública razonable”. “y desplacen al pasado”, afirmó el primo del expresidente.Frente a estos dichos, Benegas Lynch pidió que los detalles del acuerdo los resuelvan los conductores de ambos espacios. “íntima posible, tienen que sacar lo mejor posible para la gente y la Argentina”, concluyó.