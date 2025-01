El drenaje de reservas sigue a ritmo acelerado en el BCRA y le preocupa al FMI

El Banco Central de la República Argentina continúa enfrentando un complicado escenario con respecto a las reservas internacionales, que siguen cayendo a un ritmo alarmante. Esta semana, la entidad perdió otros US$ 300 millones, lo que eleva la preocupación tanto a nivel local como internacional, particularmente entre los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ven en la acumulación de divisas una pieza clave para el éxito del programa económico del presidente Javier Milei.

Hoy, el Banco Central vendió US$ 18 millones, tras dos jornadas con saldo positivo, pero las reservas brutas internacionales cayeron otros US$ 147 millones, sumando así más pérdidas en un contexto económico ya de por sí delicado. Las reservas cerraron en US$ 29.647 millones, el nivel más bajo del año, lo que muestra la fragilidad del sistema financiero argentino en un momento de alta presión por los pagos de deuda. Esta situación es motivo de preocupación para el FMI, que ha destacado la importancia de asegurar divisas para la estabilidad macroeconómica del país.En cuanto al mercado cambiario, el dólar blue experimentó una baja, retrocediendo a $1.220, lo que permitió reducir la brecha cambiaria al 16%. Sin embargo, los valores de los otros tipos de cambio siguen mostrando una fuerte diferencia con respecto al oficial. El dólar MEP cotizó a $1.164,03 y el Contado con Liquidación (CCL) a $1.177,74, con una brecha del 10,65% y 11,95% respectivamente. Mientras tanto, el dólar oficial minorista operó entre $1.020,10 y $1.078,15, dependiendo de la entidad.En este contexto de alta volatilidad cambiaria, el dólar tarjeta o turista y el dólar ahorro se ubicaron en $1.392,95, lo que también refleja la compleja situación que atraviesa la economía argentina. Además, el cripto o dólar Bitcoin, que se presenta como una alternativa ante la incertidumbre del mercado local, cotizó a $1.185,30, mientras que el Bitcoin se ubicó en US$ 101.897, con una leve baja respecto al cierre anterior.