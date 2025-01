En otro acercamiento a Milei, Macri acordó que el PRO acompañará la suspensión de las PASO

El líder del PRO,, encabezó este miércoles la cumbre del partido y bajó línea respecto a un eventual acuerdo electoral con el Gobierno de cara a las legislativas. "El PRO está para acompañar”, transmitió públicamente Silvia Lospennato, una de las designadas por el ex presidente para negociar con La Libertad Avanza una alianza electoral.El mensaje del Gobierno fue totalmente contrario en la previa, con la foto de Karina Milei y Patricia Bullrich para sellar la incorporación y la afiliación de los ex legisladores porteños del PRO que responden a la ministra de Seguridad a La Libertad Avanza.En la reunión virtual del lunes, Macri había apuntado contra la Casa Rosada justamente por la pelea en la Ciudad, y es que tantoen contraste con el respaldo del PRO en el Congreso nacional. Hasta trascendió que en la reunión a puertas cerradas incluso comentaron que Bullrich firmaría la afiliación a La Libertad Avanza en los próximos días, una versión desmentida por el entorno de la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio.”, remarcó Lospennato, presente por ser una de las elegidas por el titular del PRO para avanzar esa dirección. Con Ignacio Torres -gobernador de Chubut- y el santiagueño Facundo Pérez Carletti oficiaron como voceros ante la prensa en la planta baja de la sede amarilla sobre Balcarce, una vez terminada la reunión.“Nadie está obligado a estar en un partido político, las personas tienen que estar donde se sientan cómodas”, deslizó Lospennato sobre el pasaje de varios miembros del PRO a La Libertad Avanza, y ratificó la decisión de acompañar en el Congreso la mayor parte del temario para las extraordinarias dispuesto por Milei: