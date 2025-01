Bronca en el Gobierno por el frente antifascista contra el discurso de Milei con "pluma" de Agustín Laje

algunas lanzas internas apuntan contra Agustín Laje como hipotético responsable de las palabras presidenciales, en el marco de las similitudes entre estas y la tesis "virus woke" del intelectual de derecha

Che Milei… ¿Cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el “libertarismo”?



¿Era algo así, no?... “El profesor Alberto Benegas Lynch (h) dice que: el libertarismo es el RESPETO IRRESTRICTO DEL PROYECTO DE VIDA DEL PRÓJIMO, BASADO EN EL PRINCIPIO DE NO AGRESIÓN…… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 30, 2025

El discurso deen Davos con el que vinculó, a través de un ejemplo único marginal, a los homosexuales con la pedofilia sigue generando repercusiones y, además, bronca y malestar en una parte de La Libertad Avanza y el Gobierno por el "costo innecesario" que significarán las marchas multitudinarias que habrá este fin de semana y la posibilidad de que, a la larga, se termine conformando un frente antifascista. En ese punto,En el espectro libertario más moderado - que opina desde el "clóset" por temor a la expulsión que ya han sufrido muchos - evalúan que el mandatario levantó una polvareda en Davos que no traerá ningún beneficio y que, a su vez, configura lo que en tenis se conoce como "error no forzado" porque no era necesario y podría configurar las condiciones para juntar un frente antifascista, no sólo a nivel políticos sino también en el seno de la sociedad. Colectivos que no gustan del Gobierno pero no tenían nada que los uniera entre sí.La hipótesis es que comparar a los gays con pedófilos en un foro dedicado a finanzas, inversiones, negocios y lobby para conseguir todo lo anterior podría acercar las chances de que la oposición arme un eje "republicano". Ya tienen en la mochila haber amenazado con gobernar por decreto y sin Congreso. De hecho, según LPO, citan lo que fue el "Grupo A" de 2009, que sólo estaba molesto conpor el concepto "vamos por todo". En aquel momento, Patricia Bullrich y y otros amarillos que hoy son violentas comparaban a la ex presidenta con el chavismo y hablaban de autoritarismo por esas tres palabras.Justamente fue CFK quien esta mañana calificó al mantra libertario de "pura sanata", porque "en este Davos 2025 sólo te dedicaste a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales", lo chicaneó con el "offside" en que hubiera quedado ante Donald Trump si hablaba "a favor del libre mercado" como el año pasado y le pidió que indique "al que te escribe los discursos (es evidente que no sos vos, porque hasta te equivocás cuando los leés) que tenga un poco más de imaginación y que amplíe el repertorio"."Esta vez te hizo pasar dos pueblos. Y, sinceramente… ¿No te parece que los argentinos ya tenemos demasiadas divisiones como para agregarle diferencias por el género o por las elecciones sexuales de cada uno?", cuestionó Cristina, antes de recordarle a Milei que el Secretario del Tesoro designado por Trump, Scott Bessent, es un funcionario clave para "cerrar el nuevo acuerdo de endeudamiento con el FMI" y "está casado con otro señor que se llama John Freeman, ex Fiscal de Nueva York, y tienen dos hijos por gestación subrogada". Tampoco le gustó mucho el discurso del mandatario argentino a Larry Fink, el CEO de Blackrock otrora benefactor de Luis Caputo en detrimento de la Argentina.En ese sentido, si bien versiones señalaron al siempre señalado Santiago Caputo, todo indica que detrás del discurso de Milei estuvo Agustín Laje, el titular de la Fundación Libre, el think tank de ultraderecha de cuyos actos participó el Presidente. No sólo libertarios temerosos de las consecuencias de lo de Davos lo sugieren con bronca, sino que también surge del propio análisis de los dichos presidenciales y los conceptos del "León".Según un cuadro comparativo de los términos más usados por Milei en Davos 2024 y Davos 2025 que difundió Noticias, surge que el mandatario usó "Libertario" 6 veces el año pasado y 0 este año y, por ejemplo, no dijo ni una sola vez "wokismo" en la anterior versión del foro pero lo hizo 16 veces en esta oportunidad. También aumentó el uso de los términos "feminismo", "homosexual", "homofobia", "hormonas" e incluso este año eligió decir "pedófilos".Laje es autor de libros fundantes para el pensamiento que Milei, en particular con ataques contra el "wokismo", adoptó principalmente desde poco antes de ser candidato presidencial y que eligió profundizar en los últimos tiempos. Escribió "El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión cultural" y "La batalla cultural: Reflexiones críticas para una Nueva Derecha".En el Foro Económico Mundial de Davos, Milei habló poco sobre el presente económico de Argentina y, en cambio, se dedicó a criticar a la “ideología woke”."Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foro como este. Me gustaría tomarme unos minutos, desde este día, para discutir algunas de ellas. Hoy pocas personas niegan que soplan vientos de cambio en occidente. Están quienes se resisten al cambio, están quienes lo aceptan a regañadientes, pero lo aceptan al fin, están los nuevos conversos que aparecen cuando lo ven como inevitable y, por último, estamos quienes hemos luchado toda una vida por su advenimiento", dijo en el inicio de su discurso, atribuyéndole wokismo a dicho espacio.En igual sentido, agregó: "Cada uno de ustedes sabrá en qué grupo se reconoce, seguramente haya un poco de cada uno en este auditorio, pero todos reconocerán, seguramente, que el tiempo de cambio está tocando la puerta (...) Pero buena parte del mundo libre aún prefiere el confort de lo conocido, aunque sea el camino equivocado e insiste en aplicar las recetas del fracaso. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada, es el cáncer que hay que extirpar".“Hoy vengo a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo”, dijo Milei.Y agregó: “El wokismo es el resultado de la inversión de los valores occidentales, cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo mediante la introducción de diversos mecanismos de su versión cultural”.Milei también calificó al wokismo como “un régimen de pensamiento único” y sostuvo que “feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles”.¿De dónde salen las palabras de Milei? ¿Quién le escribió su discurso? Pues las versiones de los libertarios temerosos comulgan con las coincidencias exactas entre los términos de Milei y los libros y entrevistas pre Davos y post Davos de Agustín Laje.Hace meses, el intelectual de ultraderecha dijo: "Hay un virus que nos han insertado en los últimos años que seguramente le suene a ustedes, que es el virus woke, el wokismo. Es el desquicio, cuando algo se desquicia es que explota o revienta y salpica para todos lados, de la dialéctica opresor-oprimido".Horas después del discurso de Milei, no conforme, Laje publicó esta columna en Infobae, titulada "¿Qué significa ´woke`?". Minutos después, en una de sus clásicas cataratas de RT, el propio Presidente la compartió. Muchas veces.Laje también brindó una entrevista ese mismo día, el 27 de enero, a un programa militante en la señal de stream Neura, con el objetivo de opinar sobre el discurso de Milei y el paralelo que trazó entre gays y pedófilos.Casual o causalmente, Laje coincidió también con Milei en señalar que el Presidente "habló en el cuartel general del wokismo", tras recorrer por qué el origen del Foro en 1971 estaría vinculado con la supuesta cultura "woke" del presente del ente.Luego, dijo que el wokismo es "el desquicio de la dialéctica opresor-oprimido" porque "libera a esa dialéctica del terreno económico y lo esparce por otro tipo de relaciones e identidades"."Empezamos a estar enemistados en el marco de sistemas opresivos, entre, por ejemplo, hombres y mujeres, el hombre sería el opresor, la mujer la oprimida, y el sistema sería el patriarcado. Ente heterosexuales y homosexuales, el sistema de opresión sería la heteronorma (...) incluso entre gente agraciada y gente fea, allí el sistema de opresión sería gente hegemónica", señaló.En ese punto, justificó a Milei: "¿Qué logra la izquierda con esto? Logra diseminar los conflictos políticos en la sociedad civil para distraernos de la verdadera contradicción política, que no es la del hombre con la mujer, del homosexual con el heterosexual, la del negro con el blanco y así sucesivamente, sino que es la del que tiene el poder coercitivo del Estado en sus manos y la del que no lo tiene. Esa es la divisoria fundamental de la cual uno se tiene que cuidar, pero el wokismo logra invertir la ecuación. Ahora la sociedad civil está peleada entre sí, porque hay relaciones de opresión por doquier en la empresa, en la familia, en las iglesias, las escuelas, la universidad. Pero ya no hay más opresión entre el político y el ciudadano, porque ahora el político que tiene el poder del Estado es el garante de la liberación de todo este conjunto de tribus minoritarias supuestamente oprimidas. Por eso Milei indicaba que el wokismo genera el agigantamiento del Estado porque necesita un derecho especial para cada tribu para poder liberarla de un sistema de opresión que se supone existente. Contra eso arremetió Milei"Sobre la asociación entre homosexuales con pedofilia que realizó Milei a través de un ejemplo único y, como tal, selecciondo puntualmente, Laje mostró el mismo pensamiento que el mandatario: "Milei dijo que en su sentido más extremo, la ideología de género provocaba dos cosas: daños irreversibles en menores de edad, como terapias de hormonización cruzada, bloqueadores hormonales, cirugías estéticas de supuesta conversión de género que en realidad no se convierte sino que se mutila; y por otro lado dijo que en esta versión más extrema se habilita la pedofilia, y esto es tan cierto que los lobbies pedófilos existentes se han amparado en la ideología de género para avanzar sus agendas".