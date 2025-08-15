Santilli prometía irse a "la actividad privada si Milei no le daba el primer lugar de la lista: va tercero

según reveló Carlos Pagni en LN + este lunes por la noche, durante los últimos meses el "Colo" estuvo prometiendo que si Javier y Karina Milei no le daban el primer puesto de la lista se iría a la "actividad privada"

La lista de candidatos a diputados nacionales de laen la provincia de Buenos Aires es encabezada por- como ya se sabía - y luego aparece la vedette mediática Karen Reichardt.Si se recorre el resto de los casilleros, desde el cuarto hasta el último aparecen Gladys Humenuk, el todo terreno de karinista Sebastián Pareja, Johanna Longo, Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro, Alejandro Finocchiaro, Giselle Castelnuevo, Sergio Figliuolo, María Florencia De Sensi, Miguel Smuckler, María Rosa González, Álvaro García, Andrea Vera, Joaquín Ojeda, Ana Tamango, Carlos Pirovano y la streamer Martina Leon.Falta en esa nómina que este medio transcribe el tercer lugar, que es el que ocupa el amarillo. La cuestión es que,. Una especie de retiro, tal vez momentáneo, de la política, parecía., prometió durante meses Santilli a sus amigos. Evidentemente, no pasó. El otrora dirigente candidato del ala dialoguista del PRO, aquella que llevó como candidato presidencial a Horacio Rodríguez Larreta, cambió de parecer.O no cambió y tal vez hablaba de otra cosa. Al menos algo así como la realización de negocios desde el Estado sugiró Pagni de esta manera: "No ocurrió (que se haya ido a la "actividad privada"). ¿Será esta la actividad privada de Santilli?".