Recalde cargó contra Milei: El proyecto económico va de la mano de su discurso discriminatorio y violento"

En el marco de la adhesión del partido a la Marcha del Orgullo Antifacista y Antirracista, el senador nacional y presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, afirmó que "los planteos retrógrados que hizo el Presidente en Davos son una barbaridad" y sostuvo que “el proyecto económico de Javier Milei va de la mano de su discurso violento".“El proyecto económico del sálvese quien pueda que propone Milei, va de la mano de este discurso discriminatorio y violento”, explicó en diálogo con Futurock y destacó que el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires va a acompañar la movilización y va a estar “junto a cada colectivo que este gobierno viene agrediendo”.El senador además alertó sobre la violencia en los discursos del gobierno: “Hacen de la violencia un instrumento, una herramienta para su construcción política y eso es algo que no queremos que se siga promoviendo”.A su vez, el senador declaró que “los planteos retrógrados que hizo el presidente en Davos son una barbaridad, es un gran retroceso en términos de pensamientos que creíamos sepultados”. “¿Hasta dónde nos quieren hacer retroceder? Uno de sus lemas es el de respetar el proyecto de la vida personal, pero esto que hacen es todo lo contrario”, expresó.Respecto a la actividad parlamentaria, Recalde advirtió que el gobierno solo está abocado a “la agenda de la casta y no hay lugar para los temas urgentes que realmente importan a la sociedad”.Al respecto, lamentó que no se trate el presupuesto, ni la reducción de la jornada de trabajo, ni los recursos para los medicamentos de los jubilados, ni ninguno de los temas que de verdad son urgentes para los argentinos.