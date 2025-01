Estados Unidos: murió un argentino en la tragedia aérea de Washington

Un trágico accidente aéreo tuvo lugar en la ciudad de Washington, Estados Unidos, donde un avión comercial regional colisionó en el aire con un helicóptero militar Blackhawk. En el siniestro, que dejó más de 60 muertos, se encontraba un ciudadano argentino, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente. El vuelo 5342 de American Eagle, operado por PSA Airlines, despegó de Wichita, Kansas, y se dirigía al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington D.C., cuando ocurrió la colisión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el suceso como "una tragedia de proporciones horribles" y confirmó que no hubo sobrevivientes del accidente. "Tristemente no hay sobreviviente alguno. Fue una noche oscura para nuestra nación", expresó el mandatario en su declaración. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el avión llevaba 60 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, mientras que el helicóptero Blackhawk transportaba a tres soldados.Las causas de la colisión aún no han sido determinadas, y las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina trabaja en el contacto con los allegados para brindar apoyo a la familia en este difícil momento.