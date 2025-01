"Chiquilina": Caputo cruzó a Cristina Kirchner por criticar el discurso de Milei en Davos

Señora, recupere esa vanidad que nunca le faltó y vuelva a escribir usted misma sus propios tuits, que éstos la hacen quedar como una chiquilina que ya no es. https://t.co/ummEQkXhIY — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 30, 2025

Che Milei… ¿Cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el “libertarismo”?



¿Era algo así, no?... “El profesor Alberto Benegas Lynch (h) dice que: el libertarismo es el RESPETO IRRESTRICTO DEL PROYECTO DE VIDA DEL PRÓJIMO, BASADO EN EL PRINCIPIO DE NO AGRESIÓN…… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 30, 2025

Luego de la contundente crítica de Cristina Kirchner a Javier Milei por su discurso en el Foro de Davos, el ministro Luis "Toto" Caputo salió a defender al Presidente y calificó a la ex mandataria de "chiquilina"."Señora, recupere esa vanidad que nunca le faltó y vuelva a escribir usted misma sus propios tuits, que éstos la hacer quedar como una chiquilina que ya no es", manifestó el Titular del Palacio de Hacienda en redes sociales.Los dichos de Milei fueron altamente criticados por integrantes de toda la esfera política. Este jueves por la mañana, Cristina Kirchner se sumó. “En este Davos 2025 sólo te dedicaste a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales”.El jefe de Estado aún no recogió el guante y no salió a responderle a la expresidenta, quien mantiene un constante ida y vuelta en redes con el libertario.