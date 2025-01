El hijo del ex senador Kueider defendió la empresa que comparte con su padre: No es una empresa fantasma"

el segundo hijo del ex legislador nacional que quedó envuelto en las investigaciones por enriquecimiento ilícito contra su padre, defendió el accionar de su empresa Edekom, aunque evitó decir que su padre es inocente.En medio de la investigación que llevan adelante la jueza federal de San Isidroy el fiscal provincial de Concordia,contra el ex senador Edgardo Kueider, su hij salió a defender la emprea que comparte con su padre. La Justicia allanó dos lugares en Buenos Aires para dar con la firma. No encontró nada.Edekom es un proyecto que tenían en común Haidar y su padre. El nombre es un acrónimo de “Edgardo Kueider comunicación”. “”, remarcó Haidar en una entrevista con Infobae.El hijo del ex legislador sostuvo que las ubicaciones Cerrito 1320 7° “C” y Belgrano 1217 en Buenos Aires “no eran domicilios falsos. Era donde funcionaba el estudio contable que hizo los trámites para el registro. Después ese estudio se mudó. Por eso cuando allanaron no encontraron nada”, argumentó.“La empresa tiene actividad real.Era una firma nueva, por lo tanto el establecimiento de un domicilio físico era una inversión muy grande que no se pudo hacer. Y ahora ya no se hará nunca más, porque está totalmente estigmatizada”, agregó.El contadoraparece mencionado en la causa. Es el locador del departamento de calle Cerrito. “Entiendo que era el dueño del estudio contable que hizo el trámite de registro, pero”, expresó.A la hora de indicar dónde funciona Edekom, Haidar afirmó que había planes para montar una oficina pero no les "dio ni el tiempo ni el dinero”. La empresa fue inscripta en el 2022 y Kueider hijo tenía el 10% de las acciones y era director suplente. El padre poseía el resto del capital y era el director titular. “El objeto principal era desarrollar software.Después surgió la posibilidad de anexar publicidad, que es otra cosa a la que me dedico”, se defendió.Y remarcó: “No le facturamos al Estado. Son todos privados y los pagos están bancarizados”. Lo cierto es que la empresa fue contratada en la campaña electoral 2023 para realizar acciones en redes sociales. Según insistió. “Sí se pagó a prestadores de servicios, profesionales de la comunicación que han prestado servicios eventuales para distintos requerimientos”, profundizó.Haidar consignó que no tiene relación en otras empresas vinculadas a su padre. Y que sus hermanos no están relacionados con Edekom.Infobae consignó que durante la entrevista cuando la conversación avanzaba sobre la situación de su padre o la relación familiar,Uno de los interrogantes frente a los cuales obvió la respuesta fue si tuvo contacto personal o vía telefónica con su padre en el transcurso del mes y días que lleva detenido.Según confesó, la detención de su padre en la madrugada del 4 de diciembre por las autoridades de Paraguay cuando intentó ingresar desde Brasil con 211 mil dólares sin declarar. A partir de entonces, cumple arresto domiciliario en un departamento de lujo en Asunción. Se lo acusa de tentativa de contrabando.“Fue un golpe durísimo. Recibimos mucho apoyo de la gente que nos conoce, por suerte.”, indicó.Al ser consultado sobreSobre su propia situación subrayó:“. Y señaló que junto a sus hermanos solicitaron a Arroyo Salgado levante las inhibiciones y embargos que les impuso a las cuentas bancarias y los sueldos porque “no estamos vinculados a la causa”.“Afecta el desarrollo normal de nuestras vidas.Ni siquiera ha dado ingreso las designaciones de abogados defensores”, añadió.En ese sentido, explicó que se pusieron a disposición y nombraron a un representante ante la Justicia porque no tienen imputación. "Estamos calificados como sospechosos”, completó sobre la Justicia de Entre Ríos. Tras el episodio, el vínculo de hermanos “se ha fortalecido". "Es un momento difícil y que necesita de la cooperación entre nosotros”, remató.