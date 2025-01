Marcha del Orgullo Antifascista: epicentro en Congreso - Plaza de Mayo pero con réplicas globales

En rechazo al proyecto de supuesta “igualdad ante la ley” con el que el Gobierno nacional busca eliminar la figura del femicidio como agravante penal, el documento no binario y el cupo laboral trans, entre otras medidas que calificaron insólitamente como de “discriminación positiva”, pero también ante el discurso de odio para con la comunidad LGBTIQ+ de Javier Milei en Davos, organizaciones de la comunidad y sindicatos llamaron a una movilización a realizarse este sábado denominada “Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista”, que tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires pero con réplicas en diversos puntos del país y en al menos 20 ciudades del mundo.El epicentro de la protesta será el Congreso de la Nación, a las 16. Desde allí, las agrupaciones organizadoras y participantes autoconvocados marcharán hasta la Plaza de Mayo.Esta se da como una reacción al discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, desde donde se manifestó en contra de la diversidad sexual y el feminismo, y vinculó la homosexualidad con la pedofilia.La convocatoria a la protesta surgió el sábado pasado durante una asamblea multisectorial “antifascista”, donde se reunieron miembros de la comunidad LGBTIQ+ en rechazo a las declaraciones del mandatario. En el curso de la semana, varios sindicatos demostraron su apoyo y confirmaron su asistencia, como es el caso de CTA (Central de Trabajadores Central), la CTA Autónoma, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación) y la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina).Grasa Guevara, drag queen y militante de la Asamblea en Solidaridad con Argentina en Berlín e integrante de la Red Internacional Argentina No Se Vende, explicó detalles de la convocatoria para las réplicas en distintas ciudades del mundo.“Con todo lo que sucedió con los dichos del presidente en Davos surgió la necesidad de armar acciones”, sostuvo según publicó Página 12.Añadió que se logró ampliar la convocatoria a "más de 20 ciudades". Como parte de la organización, cualquier argentino que vive en otro país puede buscar en redes sociales el usuario “ArgentinaNoSeVende” agregando, luego, un punto y la ciudad que se busca. Por ejemplo “Argentinanosevende.berlin”.Guevara explicó los motivos de esta decisión: “Desde el movimiento de disidencias estamos logrando algo que no está logrando ningún otro sujeto político”.“La derecha global está intentando construir un enemigo común y somos las personas LGBT+, las personas que migramos en los distintos países del mundo”, denunció. Y finalizó: “Por eso estamos haciendo un llamado para parar al fascismo en este momento. Hay muchas personas que piensan que no les va a tocar, pero va a pasar”.Además del anuncio de la eliminación de distintas políticas vinculadas al género, las diversidades y la violencia, el jueves 23 de enero el presidente Milei participó del Foro de Davos, una de las cumbres económicas más importantes, y, en lugar de hablar de los supuestos logros macroeconómicos de los que se ufana, dio un discurso en el cual criticó a la cultura "woke", que engloba a personas que militan para terminar con la desigualdad, a favor de la justicia social y de la agenda LGTBIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer).“El gran yunque que aparece como denominador común de los países que están fracasando es el virus mental de esa ideología. Esta es la gran epidemia que debe ser curada, es el cáncer que hay que extirpar. Colonizó las instituciones más importantes del mundo”, señaló el mandatario, que prosiguió durante minutos con el tema con términos que generaron que se asocie su discurso con la letra del polémico intelectual de ultra derecha Agustín Laje.