Milei dijo que la comunidad LGBT+ fue usada y después compartió una publicación que afirma que Marcha del Orgullo fue pro pedofilia

El presidente Javier Milei respondió a la multitudinaria marcha convocada por el colectivo LGBTIQ+, que se realizó este sábado, y afirmó que le "apena mucho que hayan sido usados por las basuras del Partido del Estado mediante un video que fue editado", en alusión a su encendido discurso en el Foro de Davos.En una publicación en su cuenta de la red social X, Milei respondió a la consulta de un usuario sobre cuál es su mensaje para el colectivo LGBTIQ+, tras la movilización de este sábado en varios lugares de la Argentina y del mundo: "Me apena mucho que hayan sido usados por las basuras del Partido del Estado mediante un video que fue editado, cuando la versión completa del mensaje no brinda lugar a las dudas".El Presidente se manifestó después de que la movilización se replicara en todas las provincias argentinas con distintos horarios de inicio, en lo que fue una manifestación masiva bajo la consigna "Al Fascismo se lo enfrenta". El epicentro se fue en la ciudad de Buenos Aires, donde la marcha se llevó a cabo desde el Congreso hasta Plaza de Mayo.Sin embargo, más tarde, el presidente decidió redoblar la apuesta y retuitear un publicación de X donde afirman que la movilización fue "pro pedofilia". "La oposición hizo una marcha pro pedofilia y la imagen de Milei sube. La mayoría de los argentinos entienden a Milei y deja en jaque a la oposición por todas las operaciones que realizan", manifestó la cuenta Escuela Austríaca de Economía en una publicación que el mandatario decidió replicar.Vale insistir en que la marcha se convocó como respuesta a los dichos de Milei en Suiza cuando afirmó "la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil", y definió a los homosexuales como "pedófilos". A la par, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció un paquete de medidas que incluyen eliminar la figura de femicidio en el Código Penal, eliminar la ley de Paridad Electoral en Ámbitos de Representación Política, el cupo travesti trans, la Ley de Identidad de Género, la Ley Micaela y el DNI no binario. "Es el resultado de subversión cultural. El feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado", sostuvo y añadió que la homosexualidad está vinculada con la pedofilia.De la marcha, además de sindicatos y organizaciones de derechos humanos, participaron distintas figuras de la música y de la política, como Lali Espósito y María Becerra como principales exponentes. Por su parte, también se sumaron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado y activista, Esteban Paulón.Pese a tratarse de una concentración multitudinaria, como un juez federal dictó un habeas corpus que impedía la aplicación del protocolo antipiquete y por consiguiente se prohibió el accionar de las fuerzas de seguridad, la desconcentración fue pacífica y se convirtió en otra de las masivas demostraciones de desaprobación al gobierno de Javier Milei.