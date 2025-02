Kicillof cruzó a Milei por "lucrar" con el asesinato del delivery:"No tiene derecho a hacer marketing con el dolor y la tragedia"

Presidente:

Usted tiene derecho a hacer campaña electoral pero no a hacer marketing con el dolor y la tragedia. Desde que asumió como primer mandatario, decidió desertar de las obligaciones que le impone nuestra Constitución. En nombre del ajuste salvaje que está realizando,… — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 1, 2025

Vamos a seguir trabajando todos los días para mejorar la seguridad de la provincia de Buenos Aires con inversión, con equipamiento, con mayor tecnología, profesionalizando a nuestros agentes y a los cuerpos especiales.



Cada caso y cada víctima es una tragedia que nos duele.… pic.twitter.com/hznzIIC4Z4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 1, 2025

UN HÉROE SE FUE AL CIELO



Hoy mataron a Lucas Aguilar, un repartidor de Moreno que defendió a un vendedor ambulante de un asalto. El vendedor ambulante fue APUÑALADO pero sobrevivió gracias a Lucas. LUCAS HIZO EL SACRIFICIO MÁXIMO POR UN DESCONOCIDO, ENTREGÓ SU VIDA PARA… — Javier Milei (@JMilei) February 1, 2025

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, cruzó al presidentepor "lucrar políticamente" con el crimen del delivery, quien fue asesinado el jueves de siete puñaladas en la localidad de Moreno. Además, le pidió devuelva el dinero del Fondo de Seguridad del que "se apropió ilegalmente" y lo invitó a reunirse para "discutir con seriedad, responsabilidad y sin oportunismos".", sostuvo Kicillof directamente al mandatario en un posteo en su cuenta de X. En el comunicado, le recordó a Milei que "desde que asumió decidió desertar de las obligaciones que le impone nuestra Constitución" desde el momento que asumió en el cargo.En ese sentido, el gobernador le reciminó: "En nombre del ajuste salvaje que está realizando,"Saludo que ahora el tema empiece a preocuparllo,respaldando así los esfuerzos que estamos haciendo para proteger a los bonaerenses en condiciones muy complejas", le pidió Kicillof a Milei al tiempo que. "Lo invito a mi despacho o espero su invitación", le señaló.Y volvió a insistirle:"La motosierra no lleva paz a los hogares. Hay que cuidar al pueblo sin caer en demagogias baratas salidas de la imaginación de su consultor estrella". "En lo personal, me repugna verlo lucrar políticamente con la muerte de un bonaerense, de un ciudadano argentino", completó Kicillof.El delivery fue asesinado en Moreno de siete puñaladas al intentar defender a un vendedor ambulante de un robo. El viernes, tras la noticia, el Presidente anunció que condecorará de manera póstuma a Lucas Aguilar y culpó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la ola de inseguridad que se vive en la provincia. "Un héroe se fue al cielo", publicó el Presidente en las redes sociales, y consideró que la víctima "hizo el sacrificio máximo por un desconocido, entregó su vida para defenderlo"."En consecuencia, yentregada por el Presidente de la Nación, y el primero en recibirla, póstumamente, será Lucas Aguilar", adelantó el Presidente al tiempo que apuntó: "Lucas es un Héroe y una inspiración para todo el pueblo argentino y en particular para los bonaerenses, que ante la desidia, la inoperancia y el garantismo del Gobernador Kicillof, está sufriendo una catastrófica ola de inseguridad que está terminando en un baño de sangre para la gente común".