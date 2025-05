Axel Kicillof pidió disculpas por el repudiable comentario de un influencer libertario sobre Pepe Mujica

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, repudió los comentarios del streamer “Gordo Dan” sobre la muerte de Pepe Mujica y criticó con dureza a Javier Milei por haber replicado ese mensaje. "Estoy muy avergonzado porque el presidente haya hecho eso", afirmó.Durante su visita a Uruguay para participar del funeral del expresidente José “Pepe” Mujica, el gobernador Axel Kicillof expresó su repudio ante los mensajes ofensivos que circularon en redes sociales tras la muerte del líder uruguayo. En declaraciones a la prensa local, pidió disculpas públicas por los agravios y cuestionó el accionar del presidente argentino, Javier Milei, quien compartió en redes sociales un tuit que celebraba el fallecimiento del exmandatario.“Pedimos disculpas por los agravios de, practicamente, un vocero del Gobierno. Le faltó el respeto a Mujica", sostuvo Kicillof, en referencia al tuit publicado por el streamer que festejaba: “uno menos”. En esa línea, el Gobernador remarcó que "en los políticos de Milei no se distingue a veces el lugar que ocupan".Sin embargo, en vivo uno de los periodistas presentes le informó que Milei, además, retuiteó ese posteo desde su propia cuenta. “Recién estaba preguntándome si pudo haber sido tan irrespetuoso el presidente de Argentina”, declaró. Y agregó: “A quienes puedan haber votado a Milei no creo que les resulte interesante y ,menos, plausible, que un presidente celebre la muerte de un líder político de la región”.El mandatario bonaerense fue enfático al expresar que la actitud del presidente argentino refleja un desprecio sistemático por quienes piensan diferente. “Nos tiene un poco acostumbrados a que los que no piensan igual que él, apelen inmediatamente a los insultos, a denigrarlos”, señaló. En ese marco, el Ejecutivo provincial subrayó: “Estoy muy avergonzado porque el presidente haya hecho eso”.Finalmente, Kicillof dejó en claro que su presencia en el velorio de Mujica no solo obedecía al respeto personal por la figura del expresidente uruguayo, sino también al deseo de marcar una diferencia con el discurso oficial. “En mi nombre y en el del pueblo argentino, vengo a pedir disculpas”, cerró.