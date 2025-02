De Lali Espósito a María Becerra, todos los famosos que apoyaron la Marcha del Orgullo Antifascista LGBTIQ+

En un día histórico, a las miles de personas que participaron de la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirrascista en Plaza de Mayo se sumaron figuras del mundo del espectáculo y de la política. Lali Espósito, María Becerra, Taichu, Moria Casán, Flor De La V, Violeta Urtizberea entre otros.La cantante, una de las principales referentes de la oposición tras varios idas y vueltas con Javier Milei, dijo presente en la marcha junto su pareja, Pedro Rosemblat, a María Becerra y a Taichu. La actriz, de hecho, fue una de las primeras en manifestarse luego del polémico discurso de Davos.Espósito y Becerra vestían una remera que enviaba un mensaje directamente al Gobierno: "Todos hablan de libertad, pero ven a alguien libre y se espantan". Taichu, por su parte, vestía una remera que decía "Stop being facho", cuyo significado en español es "basta de ser facho".La actriz Julieta Ortega, quien actualmente forma parte del elenco de la obra Sex, utilizó su cuenta de Instagram (@petitjotao), para mostrarse desde la marcha acompañada por la comediante Bimbo Godoy mejor conocida como Srta. Bimbo y Luca Martín, su compañero e hijo del conductor Matías Martín. Antes de cumplir con su agenda laboral en la obra Quiero decir te amo en el Teatro Picadero, la artista decidió pasar por el centro porteño y publicó una historia en redes sociales a la que sumó el ícono de la bandera LGBTQIA+. "Antes de la función", escribió en el posteo.La actriz Violeta Urtizberea también se sumó ala marcha LGBTQIA+ contra Javier Milei.A tan solo pocos días de haber recibido el alta médica tras una breve internación en la Clínica Olivos por cálculos renales, Celeste Cid salió a las calles para apoyar al colectivo LGBTQIA+. De esta manera, en una de las publicaciones compartidas en Instagram, la actriz reflexionó: "Acá hay muchos que fueron humillados, muchos que fueron silenciados y muchos que tuvieron miedo. Por ellos y por nosotros. Por nuestros derechos y dignidad".Flor de la V también acudió a su perfil de la red social (@flordelave) para demostrarle su apoyo a la comunidad LGBTQIA+ desde la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. En la sección de historias, la conductora capturó con la cámara de su teléfono un abanico con los colores del arcoíris y además, se fotografió con una remera de tonos vibrantes en la que se leía: Trans people are magic (Las personas trans son mágicas).Julieta Zylberberg también decidió estar presente en la marcha y acudió a las redes para compartir una serie de postales y filmaciones que retrató en el centro porteño. "Para donde sea que mires", expresó la actriz en una de las fotos que subió a su cuenta de Instagram donde se vio a una decena de manifestantes y miembros del colectivo.El influencer Lizardo Ponce fue otra de las personalidades que fue a la movilización y, al igual que otras celebridades, compartió una imagen tomada en medio de la multitud que se concentró inicialmente en el Congreso de la Nación.La actriz y cantante Ángela Torres tampoco se quedó atrás en la marcha y, a través de su cuenta de Instagram, mostró su participación en las calles junto a la exlegisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández.Aunque se encuentra en Córdoba realizando temporada teatral de verano en la obra Nunca te fíes de una mujer despechada junto a su novio, Nicolás Riera, la actriz Thelma Fardin también hizo tiempo para asistir a la convocatoria que se realizó en la provincia.Concluida la manifestación, la actriz Paola Krum compartió a través de sus redes sociales que se había sumado a sus colegas en la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista.Durante su paso por Suiza, el Presidente de la Nación habló sobre la cultura woke, que agrupa a activistas comprometidos con la igualdad, la justicia social y los derechos LGBTQIA+ para catalogarlo como "un virus y cáncer" e incluso arremetió contra la ideología de género. "El gran yunque que aparece como denominador común de los países que están fracasando es el virus mental de esa ideología. Esta es la gran epidemia que debe ser curada, es el cáncer que hay que extirpar. Colonizó las instituciones más importantes del mundo”, manifestó.Segundos más tarde, Milei sentenció: "Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero". En este sentido, el Presidente de la Nación se refirió a la comunidad LGBTQIA+, la cual afirmó "busca imponer que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben". "Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión", lanzó.Luego, Milei hizo mención sobre el caso de una pareja homosexual estadounidense que fue condenada en diciembre de 2024 a 100 años de prisión por abusar de sus dos hijos adoptivos. "Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos", redobló.El feminismo también tuvo lugar durante su paso por el Foro de Davos. "Es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente", manifestó. "Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende. En muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima”, lanzó.