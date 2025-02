CFK cruzó a Milei tras la marcha LGBT+: Los derechos a la prosperidad y a la felicidad son límites que Milei no podrá violar"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó este domingo la multitudinaria asistencia que tuvo la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista de este 1 de febrero, y la comparó con las también masivas marchas universitarias del año pasado: "Derecho a la prosperidad y a la felicidad son los límites que Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde", remarcó.En un tuit -que también publicó todas sus redes- titulado "Los límites", la exmandataria observó que "las dos marchas más multitudinarias, plurales y transversales, en rechazo a políticas gubernamentales de Milei o a sus exabruptos 'ideológicos' -con amenazas de clausura de derechos- no tuvieron que ver con la ideología, sino con aspiraciones y emociones". Y recordó: "La marcha por las universidades públicas fue masiva y no fue ideológica, más allá de que la universidad pública y gratuita es un postulado histórico del movimiento popular, nacional y democrático".Al intentar el desfinanciamiento y cierre de universidades, explicó CFK, "Milei chocó con el sueño de los argentinos -que nosotros los peronistas definimos como movilidad social ascendente- y que en realidad se expresa en algo menos científico y mucho más sencillo: la aspiración de lograr prosperidad, no solo en lo económico, sino también en el reconocimiento de la comunidad en la que cada uno vive".En tanto, la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista de este sábado, "cuya convocatoria original fue por la agresión y difamación de la comunidad LGTB en el discurso de Davos", advirtió la expresidenta, "terminó movilizando a distintos sectores de la sociedad, por fuera de las cuestiones de género o diversidad"."La deshumanización expresada por Milei, al desconocer que los sentimientos no tienen género, galvanizó en el deseo y el derecho a la felicidad, de elegir con libertad la pareja con quien compartir la vida y, si lo desean, formar su familia", analizó la presidenta del Partido Justicialista (PJ). Y concluyó: "Derecho a la prosperidad y a la felicidad son los límites que Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde".La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista tuvo en la ciudad de Buenos Aires una convocatoria multitudinaria y transversal. Cientos de miles de personas coparon las calles para reivindicar los derechos de la comunidad LGBTIQNB+ y manifestar su rechazo al discurso de odio expresado por el presidente Javier Milei en el Foro de Davos, donde dijo que “el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad” y que "la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil", entre otros ataques. La movilización tuvo masivas replicas en diversas ciudades del país.A diferencia de lo que planteó el Gobierno cuando intentó encasillar la convocatoria diciendo que estaba "motorizada por el kirchnerismo", contó con el acompañamiento de dirigentes y partidos de todo el arco político opositor, de sindicatos de las principales centrales obreras y de agrupaciones territoriales de base. Diversas expresiones del peronismo, la UCR, el socialismo santafesino, la Coalición Cívica, coincidieron con las dos CTA, gremios de la CGT y la izquierda en un recorrido que fue desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo.