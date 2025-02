Diputados: la oposición define si respalda la suspensión de las PASO

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados definen este lunes si respaldarán el proyecto de ley del Gobierno para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que la Libertad Avanza (LLA) aspira a sancionar el próximo jueves, en la primera de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.El oficialismo necesita 129 votos para poder evitar las PASO en agosto, pero recién tendrá la certeza este lunes si podrá obtener esa mayoría agravada, para lo que necesita el apoyo de la UCR, Encuentro Federal y un sector de Unión por la Patria.El Gobierno propuso la eliminación de las primarias y de la mayoría del aporte estatal a los partidos políticos -como los espacios gratuitos en la televisión y radio-, pero los bloques dialuistas solo están dispuestos a respaldar una suspensión por este año y discutir en el futuro una reforma mas profunda. El oficialismo quiere sesionar el jueves 6 de febrero para tratar la suspensión de las PASO y los proyectos de reforma del Código Procesal Penal sobre Juicio en Ausencia y de Reiterancia.Las reuniones de los bloques de la UCR, Encuentro Federal (EF) y Unión por la Patria (UxP), se llevarán a cabo este lunes, un día antes que se realice el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Presupuesto, que presiden los oficialistas Nicolás Mayoraz, Manuel Quintar y José Luis Espert.En Unión por la Patria, UCR y EF, hay diferencias internas sobre si apoyar o no la suspensión de las PASO. En la bancada que preside Germán Martínez también pesa la decisión del oficialismo de impulsar el proyecto de Ficha Limpia, que es rechazado de plano por el kirchnerismo, dado que no permitirá la postulación de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.Así, UxP se reunirá este lunes a la tarde para tratar de consensuar una postura, ya que algunos gobernadores están a favor de evitar las PASO, mientras que otros legisladores de provincias gobernadas por Juntos por el Cambio (JxC) quieren mantener esos comicios primarios.En ese lote de diputados estarían aquellos que responden a los gobernadores de Catamarca y Santiago del Estero, Raúl Jalil y Gerardo Zamora, respectivamente; los del Frente Renovador de Sergio Massa, y algunos legisladores como el chaqueño Juan Manuel Pedrini, que tiene un proyecto presentado para suspender las PASO. La posición que asumirá UxP será clave ya que el oficialismo necesita al menos una treintena de esa bancada respalde esa propuesta, dado que se estima que la LLA contará solo con la mitad de EF y de la UCR.En ese contexto también será clave la reunión del bloque de la UCR, que preside Rodrigo De Loredo, prevista para este lunes a la tarde o el martes, que tiene una veintena de diputados pero ya hay cinco de los denominados "pelucas" que salieron a respaldar el proyecto del Gobierno.Otro bloque que definirá su posición este lunes será Encuentro Federal que encabeza Miguel Ángel Pichetto y allí también hay diferencias ya que los cuatro cordobeses Juan Brugge, Carlos Gutiérrez, José García Aresca y Alejandra Torres que responden al gobernador Martín Llaryora estarían dispuestos a suspender las PASO, así como el entrerriano Francisco Morchio y el chubutense Jorge Ávila.En cambio, los bonaerenses Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Florencio Randazzo, los cordobeses Natalia de la Sota y Oscar Agost Carreño, el porteño Ricardo López Murphy y los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, prefieren mantener las PASO y no tratar este tema en un año electoral.Hasta ahora el oficialismo cuenta con 38 votos propios (Martín Menem no vota y solo lo hace si hay desempate-), 37 del PRO, 3 del MID, 3 de Independencia, 2 de Producción de Trabajo, y los monobloques de Creo, la libertaria Lourdes Arrieta, y del MPN, lo que suma 86 sufragios, a los que podría añadir los 8 de Innovación Federal y 2 de Por Santa Cruz.La suspensión de las PASO de agosto obligará a los partidos o alianzas a determinar si realizarán elecciones internas para definir candidatos, una instancia que deberá financiar cada agrupación política o si, por otro lado, buscarán consensuar las listas que se presentará en las elecciones legislativas de octubre.El Gobierno quiere acelerar la sanción de la ley de reforma electoral, ya que si se efectúan las PASO debe empezar el proceso de licitación para concretar esos comicios y por eso priorizó ese proyecto en las sesiones extraordinarias que vencerán el próximo 21 de febrero.El temario establecido para las extraordinarias contempla también los proyectos de Ficha Limpia, Juicio en Ausencia, Reiterancia, ley Antimafia y ley de quebrantos y los pliegos a la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.