Oscar Zago sobre la suspensión de las PASO en Diputados: Los números están, ajustados, pero están

El diputado nacionalaseguró esta mañana que los votos para aprobar la suspensión de las Elecciones Primarias Abiertas Obligatorias (PASO) en la Cámara baja “están”, pero advirtió que no se puede eliminar esa herramienta electoral porque “expresó el legislador, ex presidente del bloque de La Libertad Avanza, en declaraciones a Radio Rivadavia donde remarcó que “, tenemos que hacer bien las cosas, tratemos de mejorarla artículo por artículo y”, añadió.El legislador de, afirmó sobre las PASO:porque también tenés el financiamiento de los partidos políticos”., remarcó Zago, al tiempo que advirtió que “de la noche a la mañana eliminarlas de un plumazo y sin saber que lo que vamos a hacer, no es hacer bien las cosas”.La sesión para tratar el proyecto está citada para el jueves. Ayer, una jornada de intensas negociaciones y un panorama político fragmentado, el oficialismo consiguió las 58 firmas necesarias para avanzar con el dictamen que habilita el tratamiento del proyecto de ley.El debate se extendió durante horas debido a la dificultad de alcanzar el apoyo requerido en un Congreso dividido, pero finalmente se logró el respaldo clave de diputados peronistas de provincias como Catamarca y Santiago del Estero, se trató de Ricardo Daives, Silvana Ginocchio, Bernardo Herrera y Sebastián Noblega que responden a los gobernadores peronistas Gerardo Zamora y Raul Jalil.