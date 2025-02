Frente a un medio Francés, Milei reveló que considera sacar a Argentina del Acuerdo de París

El presidente Javier Milei adelantó que evalúa retirar al país del Acuerdo de París, el tratado internacional que establece medidas para combatir el cambio climático, tras la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS): "No adhiero a la agenda ambientalista, me parece un verdadero fraude", aseguró.Lo declaró en una entrevista brindada el periodista Olivier Ubertalli para el diario francés Le Point. El primer mandatario adelantó que tiene en mente la decisión de salir del acuerdo por el cambio climático: “El calentamiento global no tiene nada que ver con la presencia humana. Es un problema relacionado con los ciclos de temperatura del planeta. Actualmente, estamos viviendo el quinto ciclo de temperaturas elevadas, y en los cuatro ciclos anteriores el ser humano no existía”.En esta línea añadió que "la forma en que se habla del cambio climático hoy en día es completamente errónea”. Esta medida de Milei también está en sintonía con otra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya anunció la salida del país norteamericano del Acuerdo de París, hace dos semanas.En ese mismo sentido, recalcó: "Creo que es fantástico que el presidente Donald Trump haya dejado de financiar públicamente artículos académicos sobre el cambio climático. Hoy en día, si no hablás sobre el cambio climático, te etiquetan como terraplanista o teórico de la conspiración y, como resultado, te censuran y te silencian. Ésta es la censura progresista que nos amordaza y que denuncié en el Foro de Davos".Además, se refirió a la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras la salida de Argentina del organismo: “Es una organización criminal. Y elijo mis palabras con cuidado. La OMS fue responsable de crímenes de lesa humanidad a gran escala durante la pandemia de Covid, según lo definido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, aseguró Milei.Cabe recordar que el Acuerdo de París es un tratado internacional adoptado en 2015 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Su objetivo principal es limitar el calentamiento global a menos de 2°C en comparación con los niveles preindustriales, y realizar esfuerzos para limitarlo a 1.5°C, con el fin de reducir los impactos del cambio climático.