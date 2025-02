Jubilaciones: qué pasará con quienes no cumplan los 30 años de aportes después del fin de la moratoria

El 23 de marzo de 2025 marca el vencimiento de la moratoria previsional vigente desde marzo de 2023, que permitió a los trabajadores con menos de 30 años de aportes acceder a la jubilación. A partir de esa fecha, los trabajadores que no logren cumplir con el mínimo de aportes requeridos no podrán acceder a la jubilación ordinaria y deberán buscar alternativas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en caso de ser considerados en situación de vulnerabilidad.

El fin de la moratoria también ha generado un debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional. Para algunos especialistas, la moratoria ha cargado al sistema con beneficiarios que no han aportado lo suficiente, afectando la sustentabilidad del sistema a largo plazo. Sin embargo, se espera que la futura reforma previsional contemple un reconocimiento para aquellos que hayan aportado durante 30 años, buscando premiar el esfuerzo de los trabajadores y mejorar la calidad de las jubilaciones.

De acuerdo a una nota de Infobae, la moratoria previsional, dispuesta por la, fue una herramienta utilizada por miles de trabajadores para regularizar aportes y acceder a su jubilación, pero elya ha señalado que no habilitará nuevas moratorias. Aquellos que no alcancen los 30 años de aportes deberán recurrir a la, que está destinada a personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad económica. Esta pensión no contributiva representa el 80% de la jubilación mínima y está dirigida a quienes no pueden acceder al sistema contributivo.Aquellos que no cumplan con este requisito, ni con los 30 años de aportes, no podrán acceder a ningún tipo de jubilación, lo que generará un fuerte impacto en quienes hoy se encuentran regularizando su situación con la moratoria.Expertos previsionales advirtieron a Infobae que el fin de la moratoria tendrá un alto impacto, especialmente en las mujeres, quienes, a menudo, no alcanzan los 30 años de aportes debido a lagunas en su historial laboral. Según Andrea Falcone, abogada previsional, "después del 23 de marzo, va a ser muy difícil jubilarse" para quienes no puedan regularizar sus aportes antes de esa fecha. Además, se estima que 8 de cada 10 nuevos jubilados actualmente se acogen a la moratoria.