Jorge Macri incorporó a Vidal y Santilli para reforzar su armado político en las elecciones 2025

María Eugenia Vidal será la jefa de campaña del PRO en las próximas elecciones porteñas y Diego Santilli se sumará a la mesa chica de Jorge Macri como colaborador. Así lo decidió el jefe de Gobierno para competir en los comicios de este año y tratar de que el partido presidido por Mauricio Macri mantenga y amplíe su caudal de votos.Fuentes del gobierno porteño afirmaron a Infobae que la resolución, adoptada en una reunión que se hizo este jueves en la sede de la administración de CABA, permitirá que Jorge Macri “sume talento y músculo político a su armado en la Ciudad, amplíe su equipo con personas experimentadas y prepare al PRO para los desafíos y retos políticos y electorales”.La idea de reforzar su equipo responde a la aceleración de los tiempos electorales en la Ciudad, a partir de la decisión de desdoblar los comicios, y a la profundización de la pelea con La Libertad Avanza: nadie en el macrismo cree posible un acuerdo con los libertarios en el distrito y ya se perfila un escenario de confrontación entre ambas fuerzas por el triunfo en el bastión político del PRO.Si bien la decisión de suspender las PASO en Capital está en manos de la Legislatura porteña, cerca del jefe de Gobierno ya hablan de un cronograma electoral en donde en la Ciudad podría votarse el 11 o el 18 de mayo, fecha que obligaría a apurar la definición de las candidaturas.En el caso de Vidal, estrategas del macrismo deslizan que se busca darle más peso en la campaña y levantarle su perfil para medirla como una posible postulante del PRO en los comicios nacionales de octubre próximo. Se trataría de una alternativa en caso de que Mauricio Macri decida no ser primer candidato a senador nacional por Capital, una variante que impulsa el jefe de Gobierno, pero que, hasta ahora, no cuenta con la aprobación del propio presidente del partido.Para las elecciones en la Ciudad, en la que se elegirán legisladores porteños, aún se siguen analizando nombres de posibles candidatos para encabezar la lista, aunque en el macrismo consideran muy probable que el puesto recaiga en Waldo Wolff, ministro de Seguridad del gobierno de CABA, que cuenta -según el partido amarillo- con muy buena imagen.La incorporación de Santilli a la mesa chica de Jorge Macri también es otra determinación fuerte ya que se trata de una figura destacada del PRO que, aunque seguirá con su proyecto político en el distrito bonaerense, tiene una excelente relación con el gobierno libertario, lo que permitirá aportar su visión y experiencia, como destacan en el macrismo, pero con una mirada no rupturista con La Libertad Avanza.El ex candidato a gobernador bonaerense fue eje de insistentes versiones acerca de su posible pase a las filas del mileísmo, pero en su entorno lo descartaron y la señal que está dando al sumarse al equipo político de Jorge Macri apunta también a disipar cualquier especulación al respecto.El jefe de Gobierno marcó un cambio en la postura moderada del PRO ante Javier Milei cuando hace dos semanas criticó el discurso presidencial en el Foro de Davos, en el que apuntó contra lo que llama “ideología de género” e incluso equiparó a la homosexualidad con la pedofilia.