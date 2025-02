La pereza de Guillermo Francos: calificó las críticas de Cristina a Milei como "textos largos que aburren"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no tuvo reparos en criticar la forma en que Cristina Kirchner se dirige al presidente Javier Milei a través de sus publicaciones en la red social X. En particular, se refirió a una reciente publicación de la ex presidenta titulada "Che Milei, te noto algo nervioso", calificando esos "textos largos" como aburridos.

Según Francos,. Aunque, en tono irónico, añadió:. La referencia parece ser una crítica indirecta a los años de gestión kirchnerista, en los cuales se generaron tensiones políticas de alto calibre.En su intervención, Francos también aprovechó para reafirmar el liderazgo y la popularidad del espacio oficialista La Libertad Avanza, del cual Milei es la figura central. Según el jefe de Gabinete, las encuestas indican un alto nivel de apoyo a la gestión del presidente, al afirmar que "parecería que sí" son la fuerza política con más adhesión popular. Además, destacó el trabajo de Karina Milei en la construcción de la estructura del partido, apuntando que la fuerza sigue creciendo gracias al reconocimiento popular de su figura.Por otro lado, en una entrevista en "De una con Niembro" por Radio Colonia,En cuanto a las versiones sobre el supuesto asesoramiento del consultor Antoni Gutiérrez-Rubí al Gobierno porteño, Francos mostró su escepticismo, afirmando que no podía "creer que sean tan tontos", recordando que este mismo consultor había sido parte de la campaña de Sergio Massa en 2023, con resultados cuestionables.