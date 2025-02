Lospennato se burló del kirchnerismo por Ficha Limpia: "Van a llorar proscripción todo el día"

Una de las ideólogas del proyecto de ley, Silvia Lospennato, afirmó que de aprobarse en el recinto la iniciativa, la expresidenta Cristina Kirchner "no podría ser candidata" en próximas elecciones y se burló del peronismo al señalar que "va a llorar proscripción".“Esta ley dice que aquellas personas que tengan una condena confirmada por corrupción en segunda instancia, antes de que inicie el cronograma electoral, que inicia con el cierre del padrón electoral provisorio,”, argumentó la legisladora sobre el proyecto en comunicación con Radio Mitre.A su vez, contó que la iniciativa que impulsó ella y que no se aprobó en diciembre no incluía ninguna fecha de corte. Por lo cual, resultó en una preocupación del Presidente de la Nación,, de que no hubiera un fallo “que se apurara o dictara para evitar que una persona sea candidata”.“Por eso se puso la fecha del 31 de diciembre del año anterior, cuando estamos lejos de las candidaturas. Es una cuestión electoral, seis meses de una elección no hay candidatos, por ende ningún juez sabría quién o no sería candidato”, explicó Lospennato.Además, tambiény que defenderán “a una corrupta condenada, en esta idea de que ellos tienen derechos por sobre todos los ciudadanos que son superiores a cualquiera de nosotros”.Por último, la diputada afirmó, en relación con el tratamiento y la aprobación de la norma: “Ayer contamos, recontamos y confirmamos y deberíamos hoy poder sacar la ley en diputados”. Sin embargo, también calificó que “la batalla de senadores va a ser muy difícil”, para su aprobación total.