Sorpresivo paro de colectivos: cinco líneas que circulan en la PBA no prestan servicio

El servicio de cinco líneas de colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires se encuentra interrumpido, ya que los empleados decidieron realizar un paro sorpresivo de actividades desde las 0 del miércoles con el fin de reclamar un pago de salario.La medida de fuerza no tiene horario de finalización porque los choferes esperan que se haga efectivo del depósito de lo adeudado. Si bien no se aclaró cuántos meses deben, tiene un atraso considerable que motivó a la medida de fuerza.El paro involucra a los colectivos de las líneas 333, 407, 437, 700 y 707, todas pertenecientes a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM S.A.). Las mismas recorren San Isidro, Vicente López y Escobar.Según se informó en un comunicado publicado en las redes sociales de la empresa, los empleados "no prestarán servicio por decisión de los delegados de la empresa por falta de pago de haberes".