"Sos un pelotudo": fuerte cruce entre Germán Martínez y Martín Menem durante la sesión por Ficha Limpia

La sesión en la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de Ficha Limpia empezó este miércoles con un fuerte cruce entre el presidente de bloque de(UP),y el titular de la Cámara baja, que incluyó insultos e invitaciones a pelearse "en Segurola y Habana".El conflicto se originó apenas comenzó la sesión, mientras los legisladores planteaban las cuestiones de privilegio. Martínez que tenía la palabra, le cedió una interrupción al diputado de izquierda. Cuando quiso retomar su discurso, Menem se lo negó, dio por terminadas las cuestiones de privilegio para iniciar el debate de Ficha Limpia.Esto generó una reacción molesta del bloque de UP. "", le gritó Martínez desde su banca según consignaron los presentes, aunque el insulto que no fue captado por las cámaras. El diputado se acercó al estrado del libertario y le reclamó: "Ante la respuesta de Menem, el peronista exclamó: "Donde sea, te espero en Segurola y Habana", en referencia a la recordada frase de Diego Armando Maradona. La tensión continuó luego de que Martínez regresara a su banca, por lo que la diputada Mónica Litza le cedió una interrupción. "Cuando uno tiene el desarrollo de una sesión, en esta o en cualquiera, y hay algo que a un bloque parlamentario le va en contra de los privilegios que están estipulados en el reglamento,", afirmó el diputado."No importa si se generó una mayoría para no poder hablar de nada. Me parece que eso está totalmente equivocado,", insistió Martínez."La va a plantear cuando corresponda", le contestó Menem. Visiblemente enojado, el diputado opositor le remarcó: "¡Es que cuando corresponde es ahora!", sostuvo el peronista."El pleno ha votado un plan de labor y lo vamos a cumplir. No quiera desordenar el debate", concluyó Menem y continuó con la sesión sin permitirle continuar hablando.