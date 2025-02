Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete tras la media sanción a Ficha Limpia

El presidente Javier Milei encabeza esta mañana una nueva reunión de equipo luego de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto de ley de Ficha Limpia, y se encamine a ser tratada en el Senado. El mandatario llegó a Casa Rosada a las 9.05 de la mañana, vestido de pantalón cargo y campera, y se trasladó a su despacho para dar inicio, media hora más tarde, al intercambio de Gabinete que se celebra en el Salón Eva Perón.En las vísperas, se lo vio muy activo en sus redes sociales, donde destacó a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y cuestionó a la cantante de pop María Becerra, crítica de su gestión. “Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego”, sostuvo a través de su cuenta de X, luego de que la cantante reclamara por la intervención estatal en la Patagonia, azotada por los incendios. En la misma línea, sentenció: “Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. CIAO!”.Otro de los mensajes que escribió, entre las cientos de publicaciones que optó por destacar, rezaba: “AMO AL PRINCIPIO DE REVELACIÓN. Fin”. De esta forma, Milei dedicó varios minutos a cuestionar a los diputados opositores que no acompañaron el proyecto que envió al Congreso.En paralelo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desembarcó en Rosada cinco minutos más tarde, y luego de acomodar sus pertenencias en sus oficinas, se trasladó por la escalera Italia camino al salón.Asisten también al intercambio los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Caputo (Economía). Los últimos dos se encontraron en la explanada, en la previa al ingreso, y junto al asesor presidencia, Santiago Caputo, también presente, y caminaron juntos hasta la cita.La titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el canciller, Gerardo Werthein, volvieron a ausentarse por segunda vez consecutiva. La agencia Noticias Argentinas consultó los motivos de las faltas, pero no hubo respuesta desde su entorno.El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, protagonista del triunfo legislativo de ayer, también se encuentra presente. Tras una extensa sesión, el oficialismo logró el apoyo de 144 legisladores a la Ley de Ficha Limpia, que impide a los condenados por corrupción participar de las elecciones, contra 98 rechazos y dos abstenciones.Completan la lista, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.