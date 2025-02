Santiago Martínez, el acusado de golpear a Emily de Love is Blind, trabajó en un insólito spot para Jorge Macri

#Ciudad | El spot porteño que realizó Santiago Martínez, ex participante de “Love Is Blind” y pareja de Emily Ceco, quien lo denunció públicamente por violencia de género. pic.twitter.com/dUSGYwGdVz — Política Argentina (@Pol_Arg) February 13, 2025

El reality "Love Is Blind" -que fue emitido por Netflix el año pasado y conducido por Wanda Nara y Darío Barassi- terminó de la peor manera. Al finalizar la emisión, los participantes Emily Ceco y Santiago Martínez se casaron por civil, cumpliendo el objetivo del programa. Sin embargo, todo terminó mal: en las últimas horas, Emily denunció pública y judicialmente que fue golpeada brutalmente por Martínez.En medio del escándalo que generó un fuerte rechazo en redes, se viralizó que Martínez había sido contratado por el Gobierno porteño para realizar un spot insólito. En ese entonces, los televidentes del reality ya había advertido ciertos comportamientos cuestionables por parte del joven durante el programa, algo que pasó por alto la administración porteña a la hora de contratarlo.Jorge Macri lo contrató para realizar una publicidad para que "la Ciudad de Buenos Aires esté más limpia" en un contexto en que el Gobierno porteño estaba recibiendo un aluvión de críticas por la suciedad en las calles, cuya explicación oficial fue que no se respetan los horarios para sacar la basura.En dicho momento, el video de Martínez generó controversia, con críticas tanto al ex participante del programa de televisión como a la gestión porteña. Fuentes del Gobierno de la Ciudad negaron a El Destape haber contratado al influencer. Incluso, dijeron que podría tratarse de una "operación" en su contra.Según pudo saber Infobae, en la causa tomó intervención la UFI 10 de General Rodríguez, a cargo de la fiscal Florencia Toscano. La denuncia, conocida públicamente este jueves, fue radicada en el partido de General Rodríguez el pasado 11 de febrero, cuando la víctima dio detalles de cómo se desencadenó la discusión que terminó con golpes en diferentes partes del cuerpoEn una entrevista en El ejército de la mañana (Bondi Live), Emily relató el calvario con su marido, con quien se casó por civil durante el reality: "La pasé muy mal".La pareja había anunciado recientemente su intención de casarse por iglesia, pero días antes, Emily asistió a su propia despedida de soltera sorpresa organizada por su familia, lo que habría desatado la furia de Santiago.