Bullrich adelantó que exigirá una masiva reinscripción en el registro Reprocann

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich confirmó esta noche que dará de baja los permisos que brindados por el programa de cannabis medicinal (Reprocann) y comenzarán una masiva reinscripción: "Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero. Hecha la ley, hecha la trampa", adelantó.En una entrevista al canal Todo Noticias, la funcionaria adelantó que ya armó un equipo con el ministro de Salud, Mario Lugones, para revisar todas las inscripciones: "Vamos a empezar todo de nuevo. Es ley el cannabis medicinal, no es ley el desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal".Además, agregó: "En el 2019 se votó la Ley de Cannabis medicinal para una sola enfermedad. Durante el gobierno de Alberto Fernández se dieron 300 mil permisos para sembrar marihuana y más de 30 mil que podían sembrar para venderles remedios a otros, remedios que no están avalados por Anmac, que son caseros".En el mismo sentido, Bullrich explicó: "Con la marihuana hemos tenido un problema muy serio. Algunos creen que no hace daño, pero se ha convertido en una droga muy peligrosa. El THC que hay en Argentina es de 18%, mientras que la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%”.Enseguida, dio un ejemplo claro de la problemática de los permisos brindados: “Hemos encontrado a un hincha de Colón de Santa Fe, que venía con un carnet del REPROCANN, que no era de él por supuesto, que tenía para sembrar 18 plantas. Y en realidad tenía 18.000. Nos lo llevamos detenido”.El REPROCANN es el Registro Público del Cannabis Medicinal, una iniciativa implementada por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Este registro permite a los pacientes acceder de forma legal y regulada a tratamientos médicos con productos derivados del cannabis con fines terapéuticos.Se creó en 2020 y está dirigido a pacientes que necesiten cannabis medicinal para tratar diversas enfermedades o condiciones médicas. Si bien una reglamentación inicial limitó el uso legal de esta planta para el tratamiento de pacientes con epilepsia refractaria y la investigación científica, un decreto posterior, ya en la gestión de Alberto Fernández, amplió el acceso del cannabis a otros pacientes.Para poder acceder a los beneficios del REPROCANN, los pacientes deben contar con una prescripción médica, y luego registrarse a través de una plataforma en línea. Además, este registro permite la producción de cannabis para uso medicinal bajo ciertas condiciones legales, tanto para pacientes como para organizaciones habilitadas.