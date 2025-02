Hamás anunció que liberará a un rehén argentino en marco del acuerdo de un alto el fuego en Gaza

Abú Obeida, portavoz de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, precisó que los rehenes que serán liberados son el ruso-israelí Alexander Trufanov, el estadounidense-israelí Sagui Dekel-Chen y el argentino-israelí Yair Horn.

Hamás identificó este viernes a los tres rehenes israelíes que serán liberados mañana en la Franja de Gaza (Palestina), entre los que figura un argentino-israelí, en el marco del acuerdo de alto al fuego con Israel, en vigor desde el 19 de enero.El rehén argentino Horn fue secuestrado en Nir Oz junto a su hermano Eitan, quien sigue figurando entre los secuestrados y cuyo nombre no aparece en la lista de rehenes que serán liberados en el marco de la primera fase del alto al fuego en el enclave palestino, por lo que se desconoce su estado.Antes de su captura, Iair Horn trabajaba en la construcción y estaba muy involucrado en la vida del kibutz, organizando fiestas y actividades. También era el encargado del bar local. Eitan se dedica al área de educación, trabajaba con jóvenes que viajan por planes de estudio y acompañaba a chicos de nivel primario y secundario.El padre de ambos, Itzik Horn, es un periodista argentino que en el año 2000 se instaló con su familia en Israel. “¿Estás en el refugio?”, le preguntó aquel sábado a Iair cuando se desató el pánico. Nunca obtuvo respuesta. Luego se enteró que sus dos hijos estaban juntos.Pero su madre, Ruthy Chmiel Strum, sí pudo conversar brevemente con sus hijos ese día. “Les escribí y les pregunté si estaban en el refugio, que es la habitación de Iair”, contó la mujer al medio israelí Ynet.“Sí, estamos acá”, contestaron. “¿Cerraron con llave? ¿Cómo están?”, repreguntó ella aún sin dimensionar la gravedad del asunto. “De diez”, contestó Iair. “Bueno, al menos ahora no estás solo”, le dijo Ruthy a su hijo “Iao”, como lo llama, y esa fue la última comunicación en 16 meses.Los hermanos al principio fueron catalogados como desaparecidos, pero con las primeras liberaciones de rehenes durante un breve alto el fuego en noviembre de 2023 llegaron las pruebas de vida: una de las testigos atravesó los túneles a Gaza junto con Eitan, otra estuvo en el mismo vehículo en el que los hermanos fueron trasladados y la última afirmó haber permanecido encerrada en la misma habitación que ellos.En enero de este año, unos días antes de que se alcance un alto el fuego, Hamas filtró a varios medios de comunicación una lista de 33 rehenes que podría liberar en la que aparecían tanto Iair como los niños Bibas y su madre. Eitan no figuraba entre los nombres.Tras meses de negociaciones indirectas, las partes en conflicto acordaron un alto el fuego con la ayuda de Qatar, Egipto y Estados Unidos. La tregua rige desde el 19 de enero y puso fin a más de 15 meses de conflicto en el estrecho territorio, gobernado por Hamas desde 2007.