El empresario de $LIBRA expuso que Milei estaba involucrado y que hasta habría "videos promocionales"

Hayden Davis, el empresario que se reunió con Javier Milei y lanzó $LIBRA a través de su firma Kelsen Ventures, volvió a evidenciar que el Presidente no sólo no ignoraba el alcance del proyecto sino que tanto era parte del mismo que hasta tenía preparados videos para promocionar la cripto, repiteró que "espera instrucciones" del Gobierno para ver qué hace con el dinero y dijo que su vida "está en peligro".“Hasta que no tenga respuesta de Javier Milei y su equipo (sobre los próximos pasos a seguir) no voy a entregar la plata. Por eso le di una ventana de 48 horas", afirmó Davis en una entrevista que brindó al youtuber experto en cripto Stephen Findeisen, conocido como Coffeezilla.Todo comenzó cuando el viernes, el presidente Milei promocionó en su cuenta oficial de X la criptomoneda $LIBRA como parte de un proyecto privado para “fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Pero cinco horas más tarde, cuando hervían las redes sociales con críticas a su comportamiento luego del desplome del precio y las pérdidas millonarias de miles de personas, dijo que en realidad no estaba interiorizado sobre cómo era realmente la operatoria y borró el mensaje original.Davis aseguró que “el equipo de Milei” le anticipó que el Presidente dará una entrevista este lunes para aclarar los alcances del fallido. Dijo además que no sabe por qué el jefe de Estado borró el posteo original en el que promovía la compra de la cripto y subió otro retirándole el apoyo. “Yo no tengo respuestas sobre qué pasó, por qué borró el posteo, asumo que hubo una presión política extrema y entró en pánico”, reflexionó.Sin embargo, desmintió que Milei no estuviera involucrado en el proyecto, a tal punto que afirmó el Presidente tenía preparados videos promocionales. “Nuestro objetivo era recolectar suficiente liquidez para permitir un plan de marketing más amplio. Sabíamos que habría más videos promocionales, lo que nos daría tiempo para reinyectar capital y generar una subida del token. Sin embargo, algo inesperado ocurrió”, dijo el joven.Acerca del destino de los 100 millones de dólares recaudados. Davis insistió en que no tiene una respuesta clara: “Es una pregunta difícil. No quiero ser el 'enemigo público número uno', pero tampoco puedo simplemente repartir el dinero sin un plan claro. Mi vida está en peligro por esto”. Sobre un posible plan de devolución de los fondos, indicó que se están evaluando opciones. “Es complicado, pero queremos una solución justa”, concluyó.Además, Davis involucró directamente a dos traders argentinos que se reunieron con Milei varias veces en los últimos meses. “Manuel y Mauricio de TechForum son los involucrados en el lanzamiento de $LIBRA”, dijo sobre quienes fueron señalados como quienes acercaron a Milei con KIP Protocol, empresa impulsora de la criptomoneda del escándalo.Si bien el entrevistador no los individualizó con sus apellidos, se trata de Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy, creadores del Tech Forum, un evento realizado el año pasado al que asistió el propio Milei.Davis también reconoció su participación en otros proyectos de criptomonedas, como Melania Token, que se lanzó buscando replicar el éxito de Trump Coin. Sin embargo, aseguró que en ese caso no se tomaron fondos de liquidez y negó las acusaciones de retiros ilegales.En relación con las motivaciones que lo llevaron a participar del proyecto, precisó: “Estaba haciendo esto en nombre de Milei. Soy su asesor. Quería hacer esto para avanzar en otras conversaciones. Avanzar en otras tecnologías blockchain, avanzar en otras iniciativas. No me importaba el dinero que esto pudiera generar para otros”.En este contexto, el entrevistador deslizó que el Gobierno nacional habría intentado tomar distancia de él, por lo que Davis respondió: “Recuerda que hay evidencia de que estuve con él múltiples veces, ¿verdad?”.La reunión entre Davis y Milei tuvo lugar el pasado 30 de enero. Fue el propio mandatario quien compartió los detalles del encuentro en sus redes sociales, junto con a una foto de ambos.Con respecto a su vínculo entre ambos, Davis aseguró: “Soy un gran simpatizante de Milei y creo que es absolutamente limpio y para nada corrupto. Y creo, que mucha gente en Argentina quiere derribarlo para volver a ser más corruptos”. De igual forma, más adelante en la comunicación, cuestionó al Presidente al decir que “no sabe ni un carajo sobre cripto”.