El hijo de Santilli invirtió en LIBRA$ y perdió plata: el diputado PRO igual defiende a Milei

En plena ebullición por el escándalo judicial y político generado por la promoción de la cripto LIBRA$ por parte de Javier Milei y la pérdida millonaria que esto provocó en miles de personas de Argentina y el mundo, uno de los dirigentes políticos que se lanzó sobre la granada y defendió más enfáticamente al Presidente fue el diputado nacional del PRO Diego Santilli. Sin embargo, esta mañana se conoció que uno de los damnificados por el "ponzidente" fue su propio hijo, Teo, quien invirtió y perdió

#Declaraciones | Nancy Pazos reveló el primer nombre de un argentino estafado con la criptomoneda fraudulenta que promocionó Javier Milei: Teo Santilli, el hijo que tiene con el diputado del PRO. pic.twitter.com/D35zT5iu5e — Política Argentina (@Pol_Arg) February 17, 2025

Lo dio a conocer Nancy Pazos, periodista y madre de Teo Santilli, en el marco de una discusión con su colega Mariana Brey, quien exculpaba a Milei y sostenía que aquellos que invirtieron en la cripto fueron "negligentes", en el programa A lo Barbarossa.Pazos explicaba su punto de vista sobre lo sucedido, con "los riesgos de ganar y perder" como anoche "le sucedió a mi propio hijo", cuando fue interrumpida por Brey: "El riesgo lo estás corriendo desde el vamos. Para mí hay mucha negligencia de parte de aquellos que invirtieron sin chequear antes, sin saber de qué se trataba".En ese punto, Pazos le retrucó: "¿Cómo lo vas a chequear si te lo dice el Presidente? ¿Qué tenés que chequear?". En cambio, según Brey, "hay negligencia de aquel que decide invertir en una moneda que ni siquiera sabe de dónde viene"."Más negligente fue el Presidente", arremetió Pazos, a lo que Brey continuó con su defensa acérrima de Milei, que según su mirada sería menos responsable que los inversores, pese a su cargo y a la ley.Según Brey, Milei "fue imprudente" pero no negligente. Entonces, Pazos volvió a retrucarle el concepto: "Ah, entonces mi hijo fue negligente porque compró la moneda y le creyó al Presidente, y el Presidente no fue negligente"."Vos me preguntás mi opinión y yo te la digo: para mí fue negligente", insistió Brey en su defensa casi espartana de Milei.Entonces, luego de una intervención de la conductora del ciclo, Georgina Barbarossa, ante una discusión repleta de interrupciones cruzadas, Pazos pudo tomar la palabra e insistir en su mirada sobre lo que sucedió con su hijo."Mi hijo es negligente porque compró una moneda y el Presidente promocionó esa moneda y no es negligente", dijo, a lo que Brey respondió que "si no chequearon fue negligencia"."¿Y el Presidente chequeó o no chequeó?", le preguntó Pazos a Brey, que atinó a responder que "no" y que ella ya dijo su "opinión".Volvió a hablar Pazos: "Vos me dijiste que mi hijo fue negligente porque compró una moneda, el Presidente promocionó la moneda y no fue negligente".En ese punto llegó la parte más insólita de Brey, que aseguró que Milei "en ningún momento promocionó la moneda", pero que no lo está "eximiendo de ninguna responsabilidad y que esto tiene que ser investigado".Brey le preguntó si iba a denunciar al Presidente, pero Pazos indicó que, por el momento, no sabía cómo iba a actuar su hijo. “Se va a armar un lío acá. Ante tu certeza de que no había argentinos tuve que decir el nombre”, afirmó la locutora de radio.El diputado del PRO Diego Santilli defendió a Milei en plena ebullición, el mismo sábado, del escándalo que generó la promoción del Presidente a una criptomoneda que desapareció horas después de haberse creado, lo que derivó en una estafa multimillonaria.“(Milei) dio la cara, no se escondió y tomó las medidas que tenía que tomar”, afirmó el "Colo", además de, como siempre, hablar del "kirchnerismo" y señalar que “quiere sacarlo del poder”.En declaraciones a Radio Rivadavia, Santilli señaló que el mandatario “abrió una investigación ante la Oficina Anticorrupción, que es lo que tiene que hacer un presidente que habla con la verdad”. La OA es un organismo del Poder Ejecutivo, lo cual claramente le quita credibilidad. A su vez, cuestionó a los legisladores de UP que impulsan un juicio político contra Milei por elementos que, de ser verdad, nada tienen que ver con el caso: “Ellos desampararon las rutas, los hospitales, las cloacas en los últimos 16 años y ahora vienen a darte cátedra”.Cabe recordar que Santilli, cuyo hijo perdió dinero por culpa de Milei con la cripto ponzi, propicia una fusión del PRO y La Libertad Avanza. A su defensa del Presidente se sumaron otros legisladores del partido amarillo, como Cristian Ritondo, Martín Yeza, Fernando Iglesias y Alejandro Finocchiaro.