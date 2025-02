"Error de Santiago Caputo": Adorni, sobre la interrupción de la entrevista a Javier Milei

Cuando todavía no logró apagar el incendio que generó la estafa con criptomonedas que tuvo al presidente Javier Milei como engranaje esencial para poder funcionar, el gobierno libertario tuvo que salir este martes a contener daños en un nuevo escándalo: la entrevista arreglada en TN que dejó en evidencia que todas las preguntas estaban pautadas. A través de un video que se viralizó donde se pudo observar como el periodista era gionado y guiado por el asesor presidencial, y lo que era una entrevista, terminó por ser un comunicado oficial del gobierno.Manuel Adorni intentó hoy explicar la interrupción en la nota y la marcha atrás de Viale con su pregunta. "Fue un error de Santiago Caputo" intentó minimizar Adorni. "Equivocado, Santiago corta le entrevista, equivocado porque no había nada malo y de hecho Santiago tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia y creyó que eso podía prestar a confusión a una parte de la audiencia y decidió cortar la nota. De hecho terminó la nota y el Presidente le dijo que eso era innecesario", aseguró Adorni en diálogo con Antonio Laje.Y siguió: "Santiago no está habitualmente en las notas y no sabe que la dinámica es que no se cortan las notas por ningún aspecto, por nada". "Claro, después en las redes te suben el cortecito, cuando se corta la nota, pero fue simplemente eso para no confundir a la gente con lo que se decía del ministro de Justicia y no pasó más que eso. Después se arma el revuelo en las redes y el juego de las redes es así", intentó minimizar Adorni.Y concluyó: "el Presidente no sugiere una sola pregunta, no sugiere un solo tema, se sienta escucha las preguntas y las responde". El crudo de la entrevista que Viale le hizo a Milei se filtró en la noche del lunes y dejó al desnudo que había un acuerdo entre el periodista y la Casa Rosada. No se trataba de una entrevista, sino de un comunicado oficial disfrazado de entrevista.