Cristina Pérez denunció que el entorno de Milei cobra coimas por reuniones

La periodista Cristina Pérez, pareja de Luis Petri, ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei, realizó fuertes declaraciones sobre supuestas maniobras irregulares dentro del entorno presidencial: durante su programa en LN+, Pérez reveló que "hay gente que por lo bajo dice que sí", en referencia a rumores sobre el círculo cercano al presidente.Pérez advirtió sobre la existencia de un grupo del entorno del Ejecutivo que "pide plata a cambio de acercar a empresarios al presidente", una denuncia que podría generar impacto en la opinión pública. La periodista hizo hincapié en la necesidad de implementar mecanismos de control más rigurosos: "Tiene que haber un sistema para controlar eso hoy porque hay una cosa que dijo Milei y yo me quedé pensando".En este sentido, Pérez recordó la reciente declaración del presidente en la entrevista con Jonatan Viale: "Tengo que poner una muralla para que no sea tan fácil llegar a mí". Estas palabras habrían surgido como respuesta a las versiones que circulan respecto a la facilidad con la que algunas personas acceden al mandatario.La periodista señaló que el acceso al presidente podría estar siendo manipulado para obtener beneficios económicos. "No puede ser que el hecho de que sea fácil implique para cualquier entorno del presidente... porque por lo menos tres fuentes me hablaron de situaciones de este tipo con un entorno que ofrece y que puede llegar a ser capaz de cobrarlo y de nunca sentar con Milei a la persona a la que le ofreció este servicio", afirmó Pérez.