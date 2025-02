"Que calladita que está Pettovello": el tuit de Juan Grabois contra la ministra de Capital Humano

El dirigente del Frente Patria Grande Juan Grabois no se guardó nada y lanzó fuertes críticas hacia la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por su silencio frente al escándalo conocido como ‘Criptogate’, en el que está involucrado el presidente Javier Milei. A través de sus redes sociales, Grabois expresó su descontento y le recriminó a la funcionaria la falta de pronunciamiento. "Qué calladita que está Pettovello... Tanto que la bancó Milei: en las malas se ven los amigos", expresó el dirigente, quien también se preguntó si la ministra estaría más preocupada por "sus propios problemas" que por la situación que sacude al Gobierno Nacional.

Que calladita que está Pettovello... Tanto que la bancó Milei: en las malas se ven los amigos. ¿Estará más preocupada por sus propios problemas? ¿Qué pasó con los que venían a resolver el curro de las cooperativas? ¡Todos afuera por chorros! ¿Saben cuántos volvieron al trabajo… — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 19, 2025

Además de Pettovello, Grabois amplió su crítica hacia los miembros del gabinete de Milei, a quienes calificó de “criptonazis y corruptos”, y les recordó que, cuando se trata de situaciones adversas, "en las malas se ven los amigos". Para el dirigente, los funcionarios del gobierno han demostrado su verdadera cara y no dudó en señalar que el objetivo del Ejecutivo es destruir las cooperativas, favoreciendo a quienes están involucrados con el narcotráfico.En su publicación, Grabois no solo atacó a la ministra y a los miembros del gabinete, sino que también cuestionó la efectividad del programa ‘Volver al Trabajo’, el cual reemplazó a la iniciativa ‘Potenciar Trabajo’. El dirigente social aseguró que el programa no ha logrado sus objetivos y acusó al gobierno de destruir el trabajo cooperativo para ceder el terreno a "los narcos". “Ni el 1% volvió al trabajo”, subrayó, asegurando que el verdadero propósito del programa era otro: dejar a la deriva a los más vulnerables mientras se beneficia a quienes forman parte del crimen organizado.