Elecciones en la FUA: Frente Papa Francisco, un nuevo espacio discute representatividad en el peronismo

apareció un nuevo frente para discutir la política dentro del peronismo a nivel universitario







En el marco del congreso nacional para renovar autoridades de la Federación Universitaria Argentina (FUA) que se llevó adelante este viernes,Se trata del, un espacio que reúne a federaciones y presidencias de centros de estudiantes de varios sectores del país con un discurso crítico a las políticas públicas del gobierno actual y para discutir la representatividad de las dirigencias dentro del peronismo.En cuanto al Congreso que renovó autoridades de la FUA, no tuvo sorpresas en cuanto a la conducción de la federación: el frente que lidera Franja mMorada se quedó con la presidencia y Joaquín Carvalho, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, será el presidente por los próximos dos años, en reemplazo de la presidenta saliente del mismo espacio, Piera Fernández De Piccoli.Por su parte, la JUP a través del Frente Malvinas Argentinas, obtuvo la secretaría general aunque no logró construir la unidad dentro del peronismo.El Frente Papa Francisco, que reúne a sectores políticos como el Movimiento Universitario del Conurbano (MUC), Movimiento Evita y Sean Eternos logró posicionarse en las elecciones con un discurso atravesado por el desfinanciamiento a las universidades públicas que lleva adelante Javier Milei pero que además exige repensar los liderazgos dentro del peronismo.Diego Arellano, flamante secretario ejecutivo de la FUA, expresó que hay una “responsabilidad histórica de enfrentar el ajuste que sufren hoy los sectores populares y que se ve reflejado en las medidas de desfinanciamiento del sistema público universitario”.Por su parte, Oscar Bogarin, presidente de la Federación Universitaria de Lomas de Zamora (FULZ) y parte del MUC, el espacio peronista del conurbano que reúne a los principales dirigentes de doce universidades bonaerenses, sostuvo: “Ante la difícil realidad que nos toca hoy vivir creemos que aún falta una autocrítica dentro del peronismo"."Nuestro Frente ´Papa Francisco` no está dispuesto a ser cómplice ante la crisis de representatividad que nos atraviesa y de los falsos dirigentes puestos a dedo. Es necesaria una construcción de abajo para arriba, con actores que representen genuinamente a los estudiantes del país”, dijo.Javier Trimboli, presidente de la Universidad de la Matanza, aseguró que el espacio construido bajo el nombre Papa Francisco lejos de ser sólo un frente electoralista, nació para buscar “construir una unidad representativa, que discuta la política” bajo un programa que los “nuclee, identifique y sintetice”.“El movimiento estudiantil no es un sello o un cargo por llenar, sino la voluntad organizada de los estudiantes de nuestro país y corromper esa misión es parte del profundo problema que puso al peronismo en esta crisis de legitimidad que atraviesa”, concluyó Nicolás Pérez, de Sean Eternos Córdoba.