Kicillof suma respaldos desde La Rioja: El Justicialismo no tiene otra opción que no sea la unidad"

El peronismo riojano mostró un firme apoyo a Axel Kicillof como uno de los principales referentes del espacio justicialista, con miras a las elecciones presidenciales de 2027. El senador nacional por La Rioja, Fernando Rejal, destacó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene "el mayor caudal de votos" y se posiciona como "la persona que hoy representa con mayores posibilidades el espacio justicialista". En una entrevista con Radio Splendid, Rejal expresó que la sociedad ve a Kicillof como uno de los candidatos más fuertes del peronismo.

“El Justicialismo no tiene otra opción que no sea la unidad, y creo que Axel Kicillof es la persona que hoy, en este momento, tiene el mayor caudal o que representa con mayores posibilidades el espacio justicialista”, afirmó el senador, quien también es cercano al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. En ese contexto, Rejal subrayó la importancia de la unidad dentro del espacio, señalando que “Ojalá todos los sectores puedan acompañarlo para poder recuperar la senda del triunfo”. Además, insistió en que Kicillof tiene la capacidad de incorporar nuevos sectores al ámbito nacional, lo que aumentaría sus posibilidades electorales.El legislador riojano también lanzó un mensaje claro hacia la interna del peronismo, subrayando que el camino hacia la victoria solo será posible si se evita la división. “Nos necesitamos todos. No enfrentados, ni divididos, porque es indudable que ahí se menguan las chances electorales”, dijo, apelando a la necesidad de unidad para fortalecer las posibilidades del justicialismo en el futuro.En un tramo distinto de la entrevista, Rejal criticó a la Unión Cívica Radical por su postura respecto al proyecto que buscaba conformar una comisión investigadora sobre el presidente Javier Milei y el denominado "criptogate". El senador también se refirió a la posibilidad de un juicio político, aunque destacó que este no contará con suficientes voluntades para concretarse y que era prematuro hacer una valoración definitiva. Finalmente, el legislador anticipó que el Senado tomará una decisión sobre los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, propuestos para la Corte Suprema, y subrayó la importancia de la administración de justicia en el país.