El Gobierno reglamentó la transformación de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en Sociedad Anónima, medida que el vocero Manuel Adorni había adelantado este domingo a través de las redes sociales, y valuó el capital social de la empresa en $30 millones. "Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Que tengan todos un gran inicio de semana", expresó el portavoz parafraseando la histórica frase de Roberto Dromi, el ministro de Obras y Servicios Públicos entre 1989 y 1991 durante el gobierno de Carlos Menem.La decisión se oficializó a través del Decreto 115/2025, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. De esta manera, la empresa pasa a llamarse Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima y funcionará bajo la órbita de la cartera de Economía.La duración de la Sociedad será de 99 años desde la fecha de su inscripción en el Registro Público. Ahora, la compañía tiene un plazo de 60 días corridos para presentar el presupuesto correspondiente al año 2025 y un plan de inversiones, los cuales deberán ser aprobados por el Ministerio.El Gobierno fijó el capital social de Río Turbio en la suma de $30 millones de pesos, "representado por 30.000 acciones nominativas no endosables de $1.000 cada una y derecho a un voto por acción". También estableció que las acciones del Estado Nacional "deberán representar un porcentaje no inferior al 51% del capital social".De este total, el 95% de la participación accionaria estará representada por la Secretaría de Energía, y el 5% restante por la Secretaría de Minería. El 49% restante de las acciones se dividirán entre el sector privado y los empleados pertenecientes a la planta permanente del personal de la Sociedad.En cuanto a la administración de la empresa, "estará a cargo de un Directorio integrado por un mínimo de tres Directores Titulares y un máximo de cinco, uno de los cuales será el Presidente y otro el Vicepresidente. Todos serán designados por la Asamblea Ordinaria con una duración de tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos sin limitación".