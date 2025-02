El Gobierno ofreció un básico de $500.000 y los gremios docentes ratificaron el paro nacional para el 5 de marzo

En medio de la jornada de paro nacional docente, los gremios y el Gobierno no lograron ponerse de acuerdo para definir el piso salarial a nivel nacional. Las autoridades del Ministerio de Capital Humano le ofrecieron a los maestros un aumento de $80.000 que llevaría al básico a $500.000, apenas por encima de la canasta de indigencia medida por el Indec.La reunión que comenzó a las 15hs en la Secretaria de Trabajo se extendió por más de dos horas. La apertura la hizo el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y luego el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien hizo la única propuesta que fue rechazada por los cinco gremios nacionales.“Prácticamente tenían el decreto armado, cualquier trabajador se da cuenta que con $500.000 es imposible cubrir las necesidades mínimas e indispensables. El decreto casi organizado para definirlo de forma unilateral”, se quejó a la salida el secretario general de la unión de docentes argentinos (UDA), Sergio Romero, y ratificó el paro nacional que promueven los gremios docentes de la CGT para el 5 de marzo.“Iniciamos un plan de lucha hasta que la educación sea prioridad. Queremos aumentos progresivos para que los docentes dejen de ser pobres”, completó.En el encuentro, que contó con ministros provinciales conectados por Zoom, se remarcó que no hay ni dos provincias que compartan la escala salarial por la misma tarea. Al respecto, los gremios plantearon que el Estado Nacional debe equiparar esas inequidades.“No nos dijeron que vaya a haber otra propuesta. No hay contrapropuesta ni dijeron de analizar nuestro plantel”, cuestionó el secretario general de la CEA, Fabián Feldman.Para el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello “no se llegó a un acuerdo debido al rechazo de los gremios y al uso político de las medidas de fuerza en un contexto en que las paritarias provinciales aún están en plena negociación en varias jurisdicciones”.Los docentes plantearon la necesidad de inversión en financiamiento y cuestionaron que el inicio de ciclo lectivo se haya iniciado en pleno febrero. “El 80% de las escuelas de Santa Fe no tienen ventilador y ayer hicieron 52°. Hay que ser racionales. La parte edilicia falta”, se quejó Romero.Este lunes estaba previsto el inicio de clases en varias provincias pero hubo paro en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe.