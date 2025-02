El Gobierno oficializó la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Este miércoles salieron publicados los decretos correspondientes que confirman la designación en el Boletín Oficial. Esta decisión fue adelantada en el día de ayer mediante un comunicado desde la Oficina del Presidente para que "los intereses de la política no se interpongan por sobre los del pueblo argentino".En las páginas publicadas del Decreto 137/2025, el Gobierno expresó que existían dos vacantes en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que "requieren ser cubiertas sin demora". Primero, por la renuncia de la Dra. Elena Inés Highton de Nolasco, en 2021 y, la del Dr. Juan Carlos Maqueda, en diciembre de 2024. Por lo que quedó formada por tres integrantes: Horacio Rosatti, presidente del cuerpo; Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.Ante esta situación, el Gobierno propuso a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar estos dos lugares vacantes en la Corte Suprema de la Nación, en marzo de 2024, aunque no consiguieron los votos necesarios para impulsarlos en la Cámara Alta. A raíz de esto, la Oficina del Presidente de la Nación adelantó que Javier Milei nombraría ambos cargos por decreto.Por eso, expresaron que "el Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros".Que, por lo tanto, el ejercicio por parte del "Poder Ejecutivo Nacional de la facultad conferida por medio del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional no se presenta como un mecanismo para eludir los requisitos legales y reglamentarios vigentes, sino que se fundamenta en la necesidad imperiosa de integrar el Máximo Tribunal luego de que hubieren transcurrido nueve meses sin que el Senado de la Nación se hubiere pronunciado respecto de los pliegos de los candidatos para ocupar el cargo de jueces de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación".El texto publicado lleva la firma del presidente Javier Milei, junto a la del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. El antecedente más reciente de una iniciativa de estas características es el de Rosenkrantz y Rosatti, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por Mauricio Macri, pero que finalmente asumieron con el acuerdo del Senado durante 2016.El comunicado del Gobierno advierte que "en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores" y considera que "es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas". "La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos", señala el texto difundido por la Oficina del Presidente.